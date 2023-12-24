Найдены 3700-летние останки беременной женщины: Как рожали в Древнем Египте

При раскопках на юге Египта археологи обнаружили скелет беременной женщины. Захоронению примерно 3700 лет и, как предполагают ученые, находка может пролить свет на историю рождаемости и выживаемости в древнем мире. Дело в том, что мать и ее дитя, предположительно, умерли во время родов. И для Древнего Египта это очень типичная ситуация.
Не пережила роды?
Буквально на днях египетское Министерство древностей официально сообщило, что во время раскопок, проведенных итало-американской группой археологов на территории захоронений недалеко от Асуана, обнаружен скелет беременной с ребенком, застрявшим в области таза в положении головой вниз. Ученые пришли к выводу, что смерть египтянки, скорее всего, была вызвана родами.
Останки беременной матери и ребенка. /Фото: nationalgeographic.com, снимок предоставлен Министерством древностей Египта.
– Обнаружение беременной женщины, которая, возможно, умерла при родах – случай в археологии редчайший, – поясняет биоархеолог, профессор Университета Центральной Флориды Сандра Уилер. – Кости матери и малыша помогут нам получить больше информации о смертности рожениц в Древнем Египте.
В этом государстве материнство повышало социальный статус женщины, ведь культура Древнего Египта почитала детей и поклонялась плодородию. Однако, как предполагают ученые, по ряду причин (отсутствие гигиены, слабые знания в области родовспоможения и т.д.) роды нередко заканчивались смертью женщины, и найденные останки только подтверждают эту гипотезу.
Ребенок застрял в районе таза матери. /Фото: nationalgeographic.com, снимок предоставлен Министерством древностей Египта.
Исследователь с осторожностью замечает, что без наличия мягких тканей назвать причину смерти со стопроцентной точностью невозможно. Однако косвенные признаки также свидетельствуют в пользу того, что роды женщины проходили тяжело. Таз скелета несколько смещен, что, по словам Уилер, может говорить о том, что в юные годы, на важном этапе своего женского развития, египтянка перенесла травму либо серьезно недоедала. И это могло сыграть роковую роль во время родового процесса. Археологи также называют примерный возраст этой женщины: на момент беременности ей было около 25 лет.
Не все роды оканчивались благополучно. Фото:penn.museum
О том, что роды в Древнем Египте были смертельно опасным процессом, свидетельствуют и раскопки, проведенные ранее археологами в оазисе Дахла, расположенном в Западной пустыне Египта. Тогда ученые обнаружили около 200 недоношенных плодов – вероятно, это были выкидыши. Все они были захоронены также несколько тысяч лет назад, ориентировочно в один и тот же период времени. Интересно, что каждый из них был похоронен отдельно. По всей видимости, древние египтяне считали недоношенных умерших малышей полноценными людьми и скорбели по ним так же, как по погибшим маленьким детям.
Как жилось беременной в Древнем Египте
С беременностью и родами у древних египтян было связано немало сложных верований и духовных практик. Женщине, воспроизводящей потомство, отводилась важнейшая роль. Считалось, что если жена не способна к зачатию, муж имеет полное право развестись с ней, ведь она не может дать ему наследников.
Изображение процесса родов на Кахунском папирусе. /Фото:egyptopedia.info
Вместе с тем в Древнем Египте существовала и контрацепция. Более того, она была официально разрешена. Археологи обнаружили немало древних текстов с рецептами, якобы помогающими женщине избежать беременности. Некоторые из перечисленных ингредиентов в настоящее время идентифицировать трудно, но те формулы, которые удалось расшифровать, в основном выглядят несколько сомнительно. Например, «чудодейственным» средством считалась смесь сельдерея и пива.
В то же время встречались и более разумные рекомендации докторов, и это свидетельствует о том, что некоторые древние эскулапы имели неплохие базовые знания в области медицины. Например, они применяли спермицид из ферментированной камеди акации. Получаемая из нее молочная кислота убивает сперму, и египтяне об этом прекрасно знали. Также, как свидетельствуют записи на древних папирусах, врачи понимали сам принцип зачатия и развития плода в организме женщины (о младенцах, например, писали «он вышел из яйца»), а также умели подсчитывать сроки родов.
Женщина рожает на корточках Рельеф. Период Птолемеев. Британский музей. /Фото:dinosoria.com
К беременной женщине в Древнем Египте относились с большим почтением, ведь ей, согласно местной мифологии, покровительствовала богиня Тененет. Считалось, что она защищает младенцев и их матерей. Древние художники изображали эту богиню либо в человеческом обличии, либо в виде львицы или змеи. Также беременные молились богине Таурт, которая, согласно их верованиям, помогала при родах и изображалась обычно в виде вертикально стоящей самки гиппопотама с внушительных размеров женской грудью.
Так египтяне представляли богиню Таурт./Фото: wikipedia.org
А еще на протяжении всей беременности будущая мать носила на своих ожерельях и браслетах специальные защитные амулеты.
Вплоть до наступления родов тело египтянки натирали «целебными» маслами, каждое из которых хранилось в специальной бутылочке, по форме напоминающей беременную женщину.
Если супруги хотели узнать пол будущего ребенка, они прибегали к очень распространенному способу, который в дальнейшем позаимствовали у египтян и греки, и византийцы, и даже европейцы. Кусок ткани смачивали в моче беременной женщины и клали в эту тряпочку семена ячменя и пшеницы. Если первым прорастало зернышко ячменя, считалось, что в семье родится мальчик (ячмень в Египте был синонимом слова «отец»), если же пшеница – ждать девочку.
Роды египтянки
Перед родами женщина Древнего Египта брила волосы на всем своем теле – даже на голове. Помощницы, которых в наше время назвали бы акушерками, поддерживали будущую мать на протяжении всего процесса родов. Некоторые из них действительно обладали определенными навыками в области родовспоможения, поскольку в Саисе существовало специальное учебное заведение, в котором готовили таких акушерок.
Изображение рожающей женины, которой помогают богини Таурт и Хатхор. Храм Хатхор в Дендере. /Фото: blogspot.com
Появление ребенка на свет происходило в специальном помещении, напоминающем храм. Женщина располагалась на коврике, по углам которого ее помощницы ставили четыре кирпича с изображением сцен родов и «профильных» божеств. Эти кирпичи считались воплощением четырех богинь – Нут, Тефнут, Асет и Небет. Причем, рожала будущая мать не лежа, а сидя на корточках либо стоя на коленях.
Особое отношение у древних египтян было к плаценте. Считалось, что здоровый послед свидетельствует о том, что родившемуся малышу в жизни будет сопутствовать удача, а болезни обойдут его стороной. После родов плаценту с особыми почестями закапывали в землю.
Учитывая большой риск, с которым были связаны роды в древние времена, неудивительно, что отношение к этому процессу в Древнем Египте сопровождалось ритуальными обрядами и было окутано ореолом мистики.
Текст: Анна Белова
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