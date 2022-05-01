Талисманы удачи и их происхождение

Большинство людей, наверное, хоть раз в жизни да пользовались талисманами на удачу, будь то монетка, подкова или что-нибудь ещё. Не существует никаких научных доказательств того, что это работает на самом деле, однако многие люди верят в их силу.



10. Подковы

9. Стук по дереву

8. Число 7

7. Печенье с предсказанием

6. Гри-гри

5. Цзинь Чань (Jin Chan)

4. Манэки-Нэко (Maneki-Neko)

3. Куклы-качина (Kachina Dolls)

2. Карранка (Carranca)

1. Палад Кхик (Palad Khik)