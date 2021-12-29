10 древних таинственных артефактов, которые изменили взгляд на исторические события

Карнакские камни и другие таинственные артефакты.
Даже сегодня остаётся много неразгаданных учёными исторических тайн, но порой ответить на самые сакраментальные вопросы помогают артефакты, которые находят археологи. В этом обзоре самые таинственные артефакты, которые заставили человечество изменить взгляд на исторические факты и события.
1. Ронгоронго
Малоизвестная тайна: ронгоронго.
Хотя многие люди знают о статуях моаи на острове Пасха, о других тайнах, связанных с островом Пасха, обычно нигде не рассказывают. «Ронгоронго» является иероглифической письменностью прежних жителей данного региона. Что особо странно в ронгоронго, так это то, что ни одна из соседних островных народностей в то время не использовала письменность.
Впервые о этой древней письменности (ее возраст даже не смогли установить) узнали в XVIII веке, но большинство табличек с текстами на ронгоронго были, к сожалению, уничтожены после того, как ранние европейские колонизаторы запретили язык из-за его связи с языческими корнями родных островитян.
2. Затерянный город Хелике
Малоизвестная тайна: город Хелике.
В конце II века н.э. греческий географ и писатель Павсаний написал о том, как 4-500 годами ранее (встречаются различные переводы) мощное землетрясение разрушило большой город Хелике, а цунами после этого смыло остатки некогда процветающего мегаполиса. Город, который когда-то являлся столицей Ахейского союза, был центром поклонения, посвященным богу моря Посейдону.
Со времен древнегреческих писаний не было ни единого упоминания об этом городе, до тех пор, пока археолог в 1861 году не нашел бронзовую монету с выгравированной головой Посейдона. В 2001 году паре археологов удалось найти руины Хелике под слоем грязи и гравия на побережье, а сегодня планируется начать раскопки того, что на самом деле может быть пресловутой легендарной Атлантидой.
3. Тела из болота
Малоизвестная тайна: тела из болота.
В болотах и заболоченных землях Северной Европы нашли сотни древних трупов. Многие из тел сохранились на удивление хорошо, несмотря на то, что некоторым по 2000 лет. Многие из этих тел имеют признаки пыток, что заставило ряд исследователей предположить, что это были несчастные жертвы ритуальных жертвоприношений.
4. Падение минойцев
Малоизвестная тайна: падение минойцев.
Минойцы более всего известны благодаря легенде о Тесее и Минотавре, но это на самом деле гораздо более интересен закат этой некогда великой цивилизации. Хотя многие историки в основном изучают падение Римской империи, падение минойцев, которые проживали на острове Крит, является гораздо большей тайной. Три с половиной тысячи лет назад остров был потрясен огромным извержения вулкана на соседнем острове Санторини.
Археологи обнаружены таблички, которые показали, что минойцы продолжали существовать на Крите еще в течение 50 лет после этого извержения. Теории, почему они исчезли после этого, варьируются от вулканического пепла, покрывшего остров, до засухи, погубившей урожай, и вторжения греков.
5. Карнакские камни
Малоизвестная тайна: карнакские камни.
Каждый слышал о Стоунхендже, но мало кто знает о Карнакских камнях. Это 3000 мегалитов, которые выстроились идеальными линиями на расстоянии 12 километров от побережья Бретани на северо-западе Франции. Мифы гласят, что великий волшебник Мерлин как-то обратил в стройные каменные ряды солдат римского легиона.
6. Робин Гуд
Малоизвестная тайна: Робин Гуд.
Историки в процессе поиска легендарного разбойника Робин Гуда нашли множество личностей, подходящих на эту роль. Одним из кандидатов является йоркширский беглец от закона Роберт Ход, также известный как Хоббихуд или Роберт Худ из Вейкфилда. Поиски осложняются тем, что имя Робин Гуд стало именем нарицательным для изгоев. До сих пор никто не знает, кем был этот разбойник на самом деле.
7. Потерянный римский легион
Малоизвестная тайна: потерянный римский легион.
После того, как парфяне нанесли поражение армии римского генерала Красса, легенда гласит, что небольшая группа военнопленных ушла в пустыню и в конечном итоге была окружена войсками Хань 17 лет спустя. Китайский историк I века Бань Гу написал отчет о столкновении со странной армией примерно из ста мужчин, которые сражались в строе, уникальном для римских войск. Оксфордский историк, который сравнивал древние записи, утверждает, что потерянный римский легион основал небольшой городок недалеко от пустыни Гоби по названию Ликиан.
8. Манускрипт Войнича
Малоизвестная тайна: манускрипт Войнича.
Эта рукопись представляет собой средневековый документ, написанный на неизвестном языке и с помощью неизвестной системы письма. В течение более чем ста лет (хотя пергамент манускрипта был выделан примерно в 1404 — 1438 годах, просто о книге ученые узнали в 1912 году) люди пытаются расшифровать записи и иллюстрации в манускрипте, но сих пор этого не удалось сделать даже частично.
Общее впечатление, производимое уцелевшими листами рукописи, позволяет предположить, что она могла быть фармакопеей. Тем не менее, даже иллюстрации в книге показывают то, чего на Земле попросту нет.
9. Таримские мумии
Малоизвестная тайна: таримские мумии.
Удивительное открытие 2000-летних мумий в бассейне реки Тарим в Западном Китае произошло в начале 1990-х годов. А самым удивительным в этом открытии является то, что у мумий были светлые волосы и длинные носы, и они явно являются европеоидами. В 1993 году анализ ДНК подтвердил то, что у тел европейская генетика. Древние китайские тексты, датируемые еще первым тысячелетием до нашей эры, упоминают группы людей с европейскими чертами лица в Китае, но нигде не указано о том, откуда они там взялись.
10. Исчезновение цивилизации долины Инда
Малоизвестная тайна: исчезновение цивилизации долины Инда.
Древняя цивилизация долины Инда является старейшей известной цивилизацией, которая жила на территории от Западной Индии до Афганистана, а ее население составляло свыше 5 миллионов людей. Масштабы их внезапного краха и исчезновения до сих пор сложно представить.
Люди Инда были гигиенически передовой культурой, которая использовала очень сложную систему канализации и строила бани. На сегодняшний день не было найдено ни археологических свидетельств вторжений чужих армий, ни любых других конфликтов. Никто не знает, куда делась эта цивилизация.
По материалам listverse.com
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