5 лайфхаков, которые способны заменить любую диету

Снижение веса — самая простая вещь на свете, вокруг которой, тем не менее, выросла целая культура со своими обычаями, традициями, правилами, средствами массовой информации и собственными учителями и тренерами. Способов снижения веса почти столько же, сколько и людей, и найти среди них действительно рабочие можно только на собственном опыте.



Но и тут есть трудности. Проблема любой диеты — в строгости предписаний, соблюдать которые нужно беспрекословно. Что может быть сложнее для человека, вынужденного контролировать свой аппетит насильно? Мы решили пойти другим путем. Вместо угнетающего режима — всего 5 действительно работающих уловок, которые помогут вам похудеть быстро и без вреда здоровью.









Фрукты возле клавиатуры

Чистка зубов

Чистая вода и никакого алкоголя

С глаз долой

Маленькие тарелки — маленький живот