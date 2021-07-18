Использование английской соли для получения более ярких и красивых роз

Вероятно, если у вас есть собственный участок, вы слышали о пользе английской соли, известной как сульфат магния. Однако, использование английской соли именно для роз уже давно является лучшим другом и отличной добавкой для пышного и яркого цветения. Сегодня мы хотим рассказать вам, как можно использовать английскую соль и получить потрясающие розы.





Вот всего лишь несколько вариантов полезностей от использования магния в вашем саду:

Увеличение количества цветов и фруктов

Польза английской соли для роз

Добавление английской соли в почву

Использование английской соли в качестве удобрения для роз при посадке

Добавление английской соли в уже существующие растения

Использование английской соли в качестве опрыскивания для листьев

Делает более ароматные овощи и фрукты!Поддержка эффективного усвоения питательных веществУскорение роста растенийОтпугивание вредителейРозы обычно страдают из-за недостатка магния. А английская соль полна сульфата магния. Если вашим розам не хватает магния, используйте английскую соль в качестве добавки к ней, и вы улучшите плодоношение, цветение и рост растений. Добавление соли Эпсома «поможет» растениям производить более красивые, пышные и яркие цветы. Английскую соль стоит применять как только вы увидите новые ростки на растении, и когда они начинают цвести.Добавьте английскую соль примерно по 200 гр на 10 квадратных метров и размешайте ее в почве перед посадкой.Перед посадкой нового куста, его необходимо замочить: на 4-5 литров теплой воды возьмите 1/2 стакана английской соли. При посадке новых кустов на дно ямки положите одну столовую ложку английской соли. Засыпьте её землей, затем поместите сверху растение.Добавьте подкормку в почву вокруг укоренившихся роз. Посыпьте около 1 столовой ложки английской соли на 0,5 метра высоты растения. Тщательно полейте водой.Также вы можете сделать удобрения для опрыскивания, добавив одну столовую ложку английской соли 4 литра воды на каждый 0,5 метра высоты куста. Как только листья начнут раскрываться, опрыскайте листву. Повторите это еще раз, когда ваши розы начнут цвести.