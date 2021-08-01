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Обрушить «АвтоВАЗ»: как первый советский хакер взломал автомобильный завод


Обрушить «АвтоВАЗ»: как первый советский хакер взломал автомобильный завод

На дворе 1983 год. Неожиданно один из советских заводов «АвтоВАЗа» вынужденно останавливает конвейеры на три дня. Конвейерная лента начинает жить своей жизнью, никто не может понять, в чем дело. Только позже выяснилось, что программное оборудование завода взломал обычный выпускник МГУ. Сегодня его называют первым советским хакером.

Помощь роботов


Несмотря на то, что рядовой советский гражданин никогда в глаза не видел компьютера, на заводах СССР уже массово использовались промышленные роботы, которые управлялись с помощью компьютеров (ЭВМ). Еще в 1971 году под руководством Петра Белянина в стране начался выпуск первых промышленных автоматизированных конвейеров. Как показали эксперименты, один лишь производственный робот позволял сэкономить порядка 10 тысяч рублей.

В связи с этим к началу 1980-х годов по всей стране было построено около 28 тысяч промышленных роботов. В будущем даже планировалась создать полностью автоматизированные заводы с минимальным участием человека. ЭВМ не только управляли конвейерами, но и вели учет деталей, зарплаты, календарное планирование, расчеты и т.д.
Помощь роботов. | Фото: Википедия.

Помощь роботов. | Фото: Википедия.

С массовым распространением компьютеров на заводы теперь требовались не только инженеры, слесаря и токари, но также математики и программисты. Особенно высоко ценились последние.
Программисты получали вдвое больше обычных рабочих. Часто им выдавали бесплатно дачи, премии, и организовывали заграничные деловые поездки. Сорок лет назад высококлассных программистов было крайне мало, поэтому они ценились на вес золота. Одним из таких ребят и был герой нашей статьи — Мурат Утрембаев, выпускник МГУ.

Взламываем «АвтоВАЗ»


Сразу же после окончания престижного вуза Мурат устроился на Волжский автомобильный завод в Тольятти. В то время это был, пожалуй, самый совершенный в технологическом плане автоконцерн во всем Советском Союзе. Карьеру на заводе Утрембаев начал с должности младшего программиста. Отличался незаурядным интеллектом и быстро освоил принцип работы. Впрочем, большие деньги и заграничные поездки молодому специалисту пока еще не светили. Но Мурат решил не отчаиваться и стал изучать систему изнутри.
Взламываем «АвтоВАЗ». | Фото: cs7.pikabu.ru.

Взламываем «АвтоВАЗ». | Фото: cs7.pikabu.ru.

 

В то время программное обеспечение завода было полностью открытым. В случае чего программисты могли изменить код ПО и никто об этом бы даже не узнал. Утрембаев заметил интересную закономерность. Допустим, на автоматизированной линии возникала неполадка, техники подтверждали исправность оборудование и в дело подключались программисты.

Выяснялось, что проблема кроется в программной ошибке. Сбой быстро устранялся, а исправивший ее программист получал премию и признание руководства. Вскоре у Мурата возникло логичное предположение, а что если программисты сами создают ошибку, а затем сами же ее и исправляют. В голове у Утрембаева созрел план.

Программист решает написать вредоносную программу с отсроченным запуском. Вирус должен был автоматически активизироваться в день возвращения Мурата из отпуска. Таким образом, программист обеспечивал себе алиби: никто не подумает на человека, который только что пришел с отпуска. После того как конвейер начнет «сходить с ума» Утрембаев решает проблему. Как итог, премия обеспечена, а может быть и повышение. Вирус он загрузил с помощью обычной дискеты. Но грандиозному плану Мурата не удалось осуществиться, так как он запланировал.
Взламываем «АвтоВАЗ». | Фото: LiveJournal.

Взламываем «АвтоВАЗ». | Фото: LiveJournal.

 

Вирус запустился за два дня до возвращения программиста из отпуска. Автоматизированная лента буквально обезумела и начала смешивать все детали невпопад. Завод были вынуждены остановить. На место прибыли сотрудники из КГБ. Так как все роботы были полностью исправные, стало очевидно, что проблема кроется в программной ошибке. Для решения проблемы были подключены десятки опытных программистов. Только спустя три дня был обнаружен и ликвидирован вредоносных код. По оценкам Novate.ru, за время простоя завод понес убытки в размере миллиона рублей.

Суд над хакером


Неудивительно, что вернувшийся из отпуска Утрембаев ужаснулся происходящему. Он понял, что натворил и решил первое время помалкивать. Но вскоре, забоявшись, что его могут раскрыть, решил сам пойти и сознаться в совершенном преступлении. За добровольное признание хакера не арестовали, а суд устроили прямо в здании завода. Вот только советские юристы столкнулись с одной проблемой.
Суд над хакером. | Фото: Техносфера Россия.

Суд над хакером. | Фото: Техносфера Россия.

Как оказалось, по законодательству Советского Союза Утрамбаев был не виновен. До этого инцидента правосудие не имело дело ни с чем подобным. Не было понятия «компьютерная безопасность», не было и законов о защите программного обеспечения. Хакер ничего не крал, не ломал — он просто внес некоторые изменения в систему.

Вначале дело возбудили по статье «Диверсия», по которой Мурата на долгие годы могли упечь за решетку из-за предполагаемого сотрудничества с иностранными властями. Но учитывая чистосердечное признание и то, что Утрамбаев вел активное сотрудничество со следствием, обвинение смягчили до «Порчи госимущества». В итоге ему дали условный срок за хулиганство, понизили до рядового слесаря, в должности которого он должен был отработать два года. После этого срока Мурат уволился из «АвтоВаза» и вернулся на родину в Казахстан. О дальнейшей судьбе первого советского хакера больше ничего не известно.

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Обрушить «АвтоВАЗ»: как первый советский хакер взломал автомобильный завод

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Обрушить «АвтоВАЗ»: как первый советский хакер взломал автомобильный заводПодписаться на мой Instagram
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