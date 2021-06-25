О чём рассказывают 10 древнейших произведений искусства, созданных доисторическими людьми

1. Камни «Аполлон 11»

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2. Венера Виллендорфская

Венера Виллендорфская.

3. Человеколев - тот, кто был до Сфинкса

Человеколев - тот, кто был до Сфинкса.

4. Иерихонский череп

Череп как произведение искусства.

5. Антропоморфная стела

Антропоморфная стела

6. Цун

Нефритовые «кубки» из древнего Китая.

7. Зал быков

«Зал быков» в пещере Ласко.

8. Доисторические татуировки

Древние тоже любили тату.

9. Стоунхендж

Стоунхендж - однj из самых известных доисторических произведений искусства

10. Чаши Бхимбетка

В пещере Бхимбетка