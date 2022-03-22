15 самых причудливых ископаемых, которые переворачивают представления о древнем мире

Протоцератопс.
Окаменелости являются одними из самых полезных доисторических остатков Земли, ведь они приоткрывают завесу тайны над повседневной жизнью существ, которые жили миллионы лет назад. Иногда же встречаются очень необычные ископаемые
1. Велоцираптор и протоцерапторс
Древняя окаменелость: велоцираптор и протоцерапторс.
Около 74 миллионов лет назад велоцираптор и протоцерапторс сошлись в жестокой дуэли на территории современной Монголии. Велоцираптор глубоко загнал когти своих задних лап в шею протоперапторса, который пытался высвободиться. Обоих, вероятно, погребла под собой обрушившаяся песчаная дюна и они так и окаменели в вечной схватке.
2. Ихтиозавр
Дельфинообразная рептилия.
Ихтиозавр был дельфинообразной рептилией до 4 м в длину, который существовал около 90 миллионов лет назад. Палеонтологи в Китае обнаружили невероятно странного ископаемого ихтиозавра во время раскопок. Мать окаменела вскоре после того, как родила одного ребенка, прежде чем родить второго.
3. Овираптор
Древняя окаменелость: овираптор.
Открытие в 1994 году окаменевшего овираптора, сидящего на яйцах, навсегда изменило понимание учеными динозавров. Раньше высказывалось только предположение, что некоторые динозавры высиживали свои яйца (подобно современным курам), но только эти ископаемые в Монголии подтвердили предположение.
4. Черепахи
Этим черепахам пока везет.
«Даже смерть не разлучит нас» - эти слова подтвердили две древние черепахи, остатки которых нашли в древнем вулканическом озере в западной части Германии. Эти две черепахи размножались в то время, как погружались все глубже в озеро в блаженстве полового акта. Поскольку это было вулканическое озеро, глубокие воды были токсичными для черепах, которые в итоге умерли в процессе спаривания.
5. Фекалии гиен
Древняя окаменелость: фекалии гиен.
Это может показаться невероятным на первый взгляд, но некоторые из самых известных африканских существ, вероятно, бродили по современной английской сельской местности сотни тысяч лет назад. Легендарный палеоэколог Уильям Бакленд нашел кости окаменевшего носорога и сохранившиеся фекалии гиен возрастом 125 000 лет.
6. Детеныш носорога
Древняя окаменелость: детеныш носорога.
Древние вулканические извержения были идеальными для сохранения древней жизни, подобно тому, как это произошло с людьми в Помпеях. Когда вулкан извергался в Айдахо более 10 миллионов лет назад, пылевое облако распространилось на тысячи километров. В Небраске нашли более 200 скелетов, в том числе остатки детеныша носорога, сосущего молоко у своей мертвой матери.
7. Sanajeh indicus
Реконструкция охоты.
Одно из самых удивительных когда-либо обнаруженных ископаемых — останки змеи Sanajeh indicus, которая собиралась пообедать только что вылупившимся зауроподом. Поскольку змея не могла распахнуть рот достаточно широко, чтобы съесть целое яйцо и не могла прокусить оболочку толщиной 2 миллиметра, она ждала в гнезде, пока детеныш не вылупится из яйца. Оползень обрушился на гнездо как раз в тот момент, когда индийская змея собиралась попировать только что вылупившимся детенышем зауропода длиной 0,5 м.
8. Нарвал и белуга
Современные белуги.
Изучение окаменелостей также может заставить ученых сомневаться в современных убеждениях. Черепа нарвала и белуги, найденные в Вирджинии, заставили ученых задуматься о том, почему современные родственники этих существ живут только в высоких северных широтах. Самое популярное объяснение - океанографические изменения или интенсивная конкуренция за ресурсы.
9. Птерозавр и aspidorhynchus
Древняя окаменелость: птерозавр и aspidorhynchus.
Около 155 миллионов лет назад птерозавр охотился за легким перекусом. Летя над поверхностью воды, он схватил сельдь и уже собрался было спокойно пообедать. Но aspidorhynchus, большая рыба приблизительно 0,6 м в длину была другого мнения.
Древняя окаменелость: aspidorhynchus и птерозавр.
Она выпрыгнула из воды и повисла на крыле птерозавровра. Она завязла зубами в жилистых мышцах и парочка так и погрузилась в глубокие воды с низким содержанием кислорода.
10. Четыре бивня
Древняя окаменелость: четыре бивня.
Подобно современным животным, древние мамонты боролись друг с другом, чтобы произвести впечатление на партнера. Ученые во время раскопок в штате Небраска первоначально посчитали, что нашли мамонта-мутанта с четырьмя бивнями, но затем обнаружили, что это два мамонта встряли бивнями друг в друга, вероятно, во время удара головами. Им не удалось освободиться и вскоре оба умерли.
11. Карбонемис
1,7-метровый карбонемис.
Палеонтологи по время раскопок в Колумбии нашли остатки огромной черепахи размером с небольшой вертолет. Шестьдесят миллионов лет назад 1,7-метровый карбонемис доминировал в некоторых частях Южной Америки, охотясь даже на свирепых крокодилов.
12. Летающие муравьи
Древняя окаменелость: летающие муравьи.
Те, кто недолюбливает муравьев сегодня, должны быть рады, что они не жили 50 миллионов лет назад. В течение этого времени огромные муравьи размером с колибри «патрулировали» Землю, летая на собственных крыльях.
13. Гематофаг
Комар в янтаре.
Хотя в янтаре находят много насекомых, открытие одного такого комара на северо-западе Монтаны изменило всю палеонтологию. Найденный с животом, полным крови, комар опустился на дно пруда и умер сразу после обильной еды, дав ученым доказательства того, что гематофаги существуют по крайней мере уже 46 миллионов лет.
14. Древний глаз в 3000 линз
Глаз в 3000 линз.
Ученые обнаружили глаз возрастом 500-миллионов лет на юге Австралии. Он очень неплохо сохранился и имеет около 3000 линз, что значительно больше, чем у большинства существ на то время. Палеонтологи не уверены, какому животному он принадлежал, но подобная находка демонстрирует, что у некоторых древних существ было очень острое зрение.
15. Мегалодон
Древняя окаменелость: мегалодон.
Большая белая акула — всего лишь селедка по сравнению с мегалодоном. У этой доисторической акулы всего одна челюсть была 3,35 м в длину. Мегалодон был одним из самых страшных хищников в древних океанах Земли и мог легко перекусывать морских черепах и китов своими челюстями.
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