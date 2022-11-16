7 жизнеутверждающих фильмов, которые нужно смотреть всем, кто попал в трудную ситуацию

В медицине существует такое понятие, как кинотерапия, когда фильмы используются для лечения заболеваний, в том числе и психических, а ещё для помощи самому себе. Медики уверены, что правильно подобранные картины могут стать катализатором исцеления и роста для людей, готовых воспользоваться этим инновационным методом. И в ситуациях, когда кажется, будто весь мир настроен враждебно, а в душе поселились апатия и пустота, нужно устроиться поудобнее перед экраном, включить какой-нибудь фильм из нашей сегодняшней подборки и почувствовать после просмотра прилив сил и желание жить.
«В погоне за счастьем», 2006 год, США, режиссёр Габриэле Муччино
Кадр из фильма «В погоне за счастьем».
Этот фильм по праву заслужил репутацию одного из самых вдохновляющих и мотивирующих киношедевров. Он заставит поверить в свои силы даже в том случае, если в жизни зрителя происходят не самые приятные события. История отца-одиночки, который по сюжету фильма потерял всё и теперь преодолевает трудности, пытаясь прокормить не только себя, но ещё и своего пятилетнего сына, станет настоящим вдохновением для многих, кого жизнь испытывает на прочность. Из этой ленты можно вынести множество важных жизненных уроков и оживить воспоминания о том, что за чёрной полосой непременно последует белая.
«Вам письмо», 1998 год, США, режиссёр Нора Эфрон
Кадр из фильма «Вам письмо».
Незатейливая история, рассказанная режиссёром Норой Эфрон, способна тронуть до глубины души и заставить плакать от счастья. Кто-то из зрителей назовёт этот фильм самой замечательной сказкой в американском кино, а кого-то он просто заставит снова поверить в любовь и подарит надежду на счастливое будущее. Где-то в бескрайней сети встретились два одиночества. В сети им хорошо вместе, а в жизни она держит крохотный книжный магазин, где продаются книги для детей, он же владеет сетью книжных магазинов, из-за которых маленький бизнес Кэтлин может рухнуть. И всё же взаимные чувства позволят им разрушить все стереотипы и преграды на пути к мечте.
«Поллианна», 2003 год, Великобритания, режиссёр Сара Хардинг
Кадр из фильма «Поллианна».
Не стоит относиться к этому фильму с недоверием всего лишь потому, что главная его героиня 11-летняя девочка. Она потеряла родителей и попала на воспитание к собственной тёте, которая не просто неласкова с племянницей, а относится к ней крайне сурово. Кажется, жизнь Поллианны превратится в сплошной кошмар, но когда-то папа научил её лучшей игре в мире – умению радоваться жизни, невзирая на обстоятельства. И она радуется, раздражая всех вокруг своим оптимизмом. Девочка научит окружающих радоваться и благодарить за то, что имеют. Но обрушившееся на неё очередное несчастье станет проверкой на прочность и для неё самой, и для тех, кто живёт с ней рядом.
«Всегда говори «ДА», 2008 год, США, Великобритания, режиссёр Пейтон Рид
Кадр из фильма «Всегда говори «ДА».
Фильм снят на основе автобиографического романа Дэнни Уоллеса, британского писателя, продюсера и журналиста, решившегося однажды на весьма смелый эксперимент. В течение полугода он на все предложения отвечал согласием. На основе собственного опыта он и написал впоследствии книгу «Человек – Да». Главный герой фильма, роль которого исполнил Джим Керри, принял решение отвечать на всё согласием в попытках избавиться от глубокой депрессии. Правда, он и представить себе не мог, в какую авантюру он превратит всю свою жизнь. Зрители, посмотревшие эту прекрасную комедию, смогли убедиться едва ли не в мгновенном терапевтическом эффекте картины.
«Надежда», 2019 год, Норвегия, Швеция, Дания, режиссёр Мария Сёдаль
Кадр из фильма «Надежда».
Наверное, онкологические заболевания сегодня стали своеобразным «монстром» для множества людей. Режиссёр Мария Сёдаль попыталась показать на экране все этапы собственной борьбы с болезнью, чувства близких и свои собственные эмоции, раздумья и решения, которые пришлось принимать. Но долгий и не всегда простой путь должен был закончиться победой и подарить надежду каждому человеку, столкнувшемуся с такой же бедой.
«1+1», 2011 год, Франция, режиссёры Оливье Накаш и Эрик Толедано
Кадр из фильма «1+1».
В своё время режиссёров подтолкнула к созданию фильма документальная лента, в которой речь шла о реальном человеке Филиппе Поццо ди Борго. Он лишился в результате несчастного случая возможности самостоятельно передвигаться и нанял для себя молодого помощника. Оливье Накаш и Эрик Толедано специально отправились в Марокко, где жил Фелиппе, чтобы пообщаться с ним и получить разрешение на показ его жизни на экране. Кстати, именно Филиппе Поццо ди Борго настояло на том, чтобы фильм стал именно комедией. Меньше всего ему хотелось вызывать жалость и сострадание у окружающих. В результате картина получилась на самом деле весёлой и даже слегка авантюрной.
«Маленькая мисс Счастье», 2006 год, США, режиссёры Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье».
Маленькая Олив точно знает: мечты должны сбываться. И она отчаянно мечтает о том, как выйдет на подиум на конкурсе Little Miss Happiness. И все родственники готовы составить компанию Олив на пути к её мечте. Правда, у многих из них куча собственных проблем и причуд, сложных ситуаций и задач, требующих незамедлительного принятия решений. И всё же они смогут отправиться вместе в солнечную Калифорнию ради того, чтобы Олив не утратила веру в чудо.
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