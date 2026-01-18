С нами не соску...
Холоднокровное, но любящее животное: степной варан – отличный домашний питомец

Может быть, рептилии не кажутся такими уж милыми питомцами, но вот это обаятельное животное готово побороться за звание «самые преданные и внимательный домашний любимец.» Степной варан по имени Мануэль проводит со свой хозяйкой почти все свое время – и днем и ночью, он спит в кровати под одеялом и обожает принимать душ.

И что самое интересное, хозяйка утверждает, что он умеет улыбаться.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варан рад видеть свою хозяйку Астиа Лемур.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

«Когда я увидела, в каких условиях содержался варан у предыдущих хозяев, я просто не могла это так оставить. Так что я забрала его себе,» – рассказывает хозяйка Мануэля Астиа Лемур (Astya Lemur). – «Он вел себя враждебно, ему было плохо и больно. Но я заботилась о нем, пока он не превратился в совершенно здорового и жизнерадостного варана.»

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Почти как кот, только без шерсти.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Улыбающийся варан.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варан пригрелся на руках своей хозяйки.

Не стоит думать, что варан – это такое себе равнодушное животное, которое полностью игнорирует людей или воспринимает их как источник подачи пищи. «Мануэль распознает мой голос, он умеет просить еду или попросить, чтобы я включила ему душ,» – рассказывает хозяйка питомца. – «Ему очень нравится, когда его гладят. И особенно вот тут, за ушками. Он также умеет дать знак, что ему нравится, а что нет.» Одним из самых любимых развлечений Мануэля является принятие ванны. Варан ныряет, плавает и нежится под струйками душа. «А еще он любит рыться в своем террариуме. Он очень любопытный и любит исследовать все, что находится вокруг него.»

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варан Мануэль обожает принимать ванну.


Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Он также любит спать в одной кровати со своей хозяйкой.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Безусловно, такому необычному питомцу требуется особенное внимание и особенный уход.

Сам Мануэль – не самый крупный в своем виде; в зоопарках, где степным варанам не нужно бороться за выживание, а в пищи нет недостатка, некоторые особи достигают длины в полтора метра. Питаются такие вараны в основном насекомыми, продукты животного происхождения, ведут обычно довольно малоподвижный способ жизни, так что от них не стоит ожидать ночных блужданий по квартире, как это нередко бывает с кошками или собаками. В среднем, степные вараны живут около десяти лет.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Степной варан Мануэль и его хозяйка.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варану важно наличие чистой воды и температуры воздуха не ниже 20 С.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варан не может обнять хозяйку, поэтому выражает любовь по-своему.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Любимый питомец на руках.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Варан терпеливо позволяет одевать на себя миниатюрные одежки.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Степной варан Мануэль на руках у своей хозяйки.

Холоднокровное, но любящее животное: степной варан - отличный домашний питомец

Необычный, но милый домашний питомец.

источник


