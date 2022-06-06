Инициация, беременность, роды: фотопроект о женских обрядах диких племен

Когда речь заходит о рождении ребенка, в первую очередь на ум приходит обычная поликлиника, затем — роддом, ну и так далее. Но в отдаленных уголках планеты, где жизнь до сих пор мало отличается от того, что было сто или двести лет назад, сохранились обряды, сопровождающие роды в естественных условиях. Основательница научно-творческого проекта Wild Born путешествует по миру и снимает красоту этого чисто женского дела — таинства вынашивания и рождения ребенка.











«Женщины в индейских племенах обладают широкими традиционными познаниями в области природы, что способствует здоровым беременности и родам. Женщины племени косуа готовят углубление с кипяченой водой, подогреваемой камнями, и бросают туда сбор из хинного дерева, кореньев и трав. Потом они садятся поверх этого углубления, позволяя пару окутать их тело и снять боль, помочь расслабиться и восстановиться после родов».



Участники проекта поставили себе целью изучить социокультурные, экологические и экономические аспекты традиций и обрядов естественного деторождения у женщин из различных аборигенных племен, оказавшихся на грани исчезновения из-за влияния цивилизации.







Проект был основан фотографом Алегрой Элли в 2011 году. Она хотела изучить и запечатлеть традиционные способы и священные обряды, связанные с беременностью и деторождением, а также то, как они меняются со временем.

На снимках , сделанных в ходе экспедиций, изучается роль древнего знания в деторождении, повивальных бабок, экологии, местной флоры и фауны для совершения обрядов, обезболивания и питания.Девочка из племени таут бату, Палаван ( Филиппины ).Каждые семь лет это племя совершает обряд по очищению мира и восстановлению космического баланса . В 2011 и 2012 годах экспедиция отправилась в Папуа — Новую Гвинею, чтобы узнать, каково это — рожать в джунглях. На следующий год активисты побывали на Палаване, Филиппины. В 2014 году они прошли путь от беременности до родов с племенем химба в Намибии, а в этом году будут наблюдать за тем, как справляются с рождением детей женщины на Ямале.Эти яркие снимки напоминают о том, что нужно бережно относиться к обычаям и традициям, стараться сохранить богатство и многообразие культур, а также о том, что рождение детей — это, пожалуй, самый естественный и в то же время самый таинственный процесс, который только можно наблюдать . Опытная повитуха из племени химба в Намибии массирует живот беременной за несколько часов до родов. Новорожденный племени химба.«На пути к становлению женщиной. Я была свидетельницей нескольких социальных обрядов, пока жила среди племени химба, в том числе обряда инициации девочки. Достигнув пубертата , девочка покидает деревню, пока в ходе обряда ее не приведут к новому социальному статусу. При поддержке женщин из общины девочку приводят в специальное помещение, где ее духовно защищают во время первой менструации. В это время она получает много подарков, а как только ее представят духу, смена статуса становится официальной и ей на голову надевают традиционную кожаную корону в знак того, что на ней можно жениться. На фото девочки собрались в маленькой временной палатке, которую соорудили для обряда инициации, чтобы присвоить им статус женщин с началом менструального цикла. В рамках церемонии и на регулярной основе женщины жгут различные коренья, чтобы получить ароматный дым, который используется как духи для тела».Детский массаж в Индии . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)