Китай, который не видят туристы

Там, где заканчиваются туристические маршруты — начинается жизнь. Искать ее проще всего на окраине. Центр зачастую слишком глянцевый и опрятный, как красивый кадр с открытки. За архитектурными памятниками, запахами из кафе и булочных, криками зазывал — ты подчас не замечаешь самого главного. Людей.







Выдернуть неподдельный фрагмент чьей-то жизни — успех для любого фоторепортера. Когда абориген видит наведенную на него камеру туриста, он меняется в лице. Будто это не фотоаппарат, а РПГ. Он думает: какого черта этот белый задумал? Что ему нужно? Не вуайерист ли он часом? Снимать нужно тайно, в стиле папарацци. Как только вы встречаетесь с объектом внимания глазами — химия момента потеряна навсегда.



По пути из портового китайского города Нинбо в Шанхай мне выпал счастливый шанс. Задний ряд нашего автобуса пустовал. Я занял все сидения, расчехлил телевик, открыл форточку и начал снимать Жизнь.







Ветхие хибары у самого края грязной реки. Владельцы развалин, возможно, стирают в ней одежду, умываются и даже пьют из этой лужи.







Грязь и нищета провинциального Китая, под самодельной сушилкой живет мусор:







Мотороллеры — самый популярный азиатский вид транспорта. На нем ездят семьями: по три, по четыре, по пять человек.

А иногда умудряются перевозить не только малышей, но и телевизоры . Российский гаишник бы поперхнулся свистком, увидав такую вакханалию на дороге.Продавщица клубники бережно раскладывает товар в корзинки. Спортивный костюм девушки подобран аккурат под цвет ягод:Домики с двускатной крышей из серой черепицы. Пейзаж напоминает российские поселки до начала субботников.Диснеевский мультик «Лило и Стич» популярен даже спустя 14 лет после выхода . Или до провинции Китая все доходит с большим опозданием?Спортивная китайская бабушка . Наши российские — не хуже!Ну, почему, где железо, так всегда серьезные ребятки?Как можно жить в таком хаосе вещей?Бабушка с милым медведем на клетчатом платье убирает мусор.Типичная Азия. Обшарпанные стены, белье на балконе и припаркованные у домов скутеры.Каждый день 5,5 миллионов жителей Нинбо отправляются искать свое счастье.Гламурная китаянка на гламурном розовом байке. А-ля китайский пафос.В 1979 году коммунистическая партия ввела правило: «Одна семья — один ребенок». Деваться им было некуда. Буквально за несколько десятилетий население страны увеличилось вдвое. А есть неписанный закон, если река начинает выходить из берегов, ее нужно остановить, либо она затопит все вокруг. За соблюдением правила следили строго. Лишний ребенок карался десятью годовыми зарплатами.Недавно ограничение частично сняли. Отныне китайцы могут заводить двух детей.Средние зарплаты жителей Нинбо на уровне 45 тысяч рублей. Шанхайцы зарабатывают в полтора раза больше, хотя живут всего в 144 километрах от портового города.Здорово, наверное, вот так вязать и никуда не спешить?Удобный и креативный способ добраться до работы в тепле.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)