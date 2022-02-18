35 тысяч женщин Фиделя Кастро: реальность и мифы о личной жизни кубинского лидера

Команданте всегда пользовался огромной популярностью у женщин | Фото: publy.ru и tunnel.ru
13 августа кубинскому военному и политическому деятелю, легендарному команданте Фиделю Кастро исполнился бы 91 год, но в ноябре 2016 г. он ушел из жизни. О его революционных и политических достижениях написано очень много, а вот о своей личной жизни кубинский лидер предпочитал молчать. В то время как в народе о его любвеобильности ходили легенды: говорили, что у него было не меньше 35 тысяч женщин.
Фидель Кастро | Фото: tunnel.ru
Фидель Кастро и Че Гевара на рыбалке | Фото: kp.ru
Несомненно одно: на женщин Фидель Кастро действовал магнетически. Очевидцы утверждали: «Особенно подвержены «чарам» Фиделя Кастро женщины. В середине 80-х в Гаване проходила конференция женщин Латинской Америки. Сотни латиноамериканок всех возрастов рас и профессий спокойно беседовали, разбившись на десятки групп. В просторном зале стоял многоголосый гул, который мгновенно превратился в раскатистый рокот горной реки в тот момент, когда вошел Фидель Кастро. Дюжие охранники каким-то чудом сдержали чудовищный напор сотен женщин, тянувших руки к своему кумиру. Сам Фидель стоял, не шелохнувшись, и только слегка улыбался через частокол своих телохранителей. Сцена производила впечатление массового умопомешательства, многие женщины плакали, некоторые падали на пол и визжали от восторга...».
Команданте всегда пользовался огромной популярностью у женщин | Фото: dailymail.co.uk
Команданте всегда пользовался огромной популярностью у женщин | Фото: tunnel.ru
Личная жизнь команданте была тайной за семью печатями. Одному из биографов он заявил: «Пиши всё, что касается моей политической деятельности. Здесь у меня нет никаких секретов. А личную жизнь, мои душевные привязанности оставь мне – это мое единственное достояние». Рождению мифа о 35 тысячах любовниц команданте поспособствовало опубликованное в 2008 г. в «New York Times» интервью с одним из бывших чиновников Кастро. «Он спал, по меньшей мере, с двумя разными женщинами в день более 40 лет подряд. С одной – за ланчем, с другой – за ужином, а иногда «заказывал» женщину на завтрак», – заявлял «приближенный». Впрочем, биографы кубинского лидера не воспринимает всерьез подобные заявления.
Фидель Кастро и Мирта Диас Баларт | Фото: april-knows.ru
Фидель Кастро и Мирта Диас Баларт | Фото: tunnel.ru
На самом деле о личной жизни Фиделя Кастро сохранилось не так много достоверных сведений. Известно то, что официально он был женат всего один раз, и у него был один законнорожденный ребенок. Законной женой команданте стала Мирта Диас Баларт – дочь министра правительства кубинского президента Батисты. Они познакомились в Гаванском университете, когда Фидель учился на пятом курсе. В 1949 г. у них родился сын, который был назван в честь отца – Фидель Феликс Кастро, Фиделито. Отношения Фиделя Кастро с женой закончились скандалом: когда он находился в тюрьме, жене доставили письмо мужа, адресованное его любовнице Нати Ревуэльте. На почте якобы перепутали письма для разных адресатов, хотя Нати была уверена в том, что подмена была намеренной. Как бы то ни было, это привело к разводу.
Нати Ревуэльта | Фото: telegraph.co.uk
Команданте с дочерью Алиной | Фото: kp.ru
Дочь кубинского лидера Алина | Фото: anspress.com
Социалистка Нати Ревуэльта была замужней дамой и соратницей Кастро по революционной борьбе. В 1952 г. у них с Фиделем случился бурный роман. Из тюрьмы Фидель писал ей: «Милая Нати! Шлю тебе нежный привет из своей тюрьмы. Я постоянно помню и люблю тебя… хотя давно уже ничего о тебе не знаю. Я получил то милое письмо и всегда буду хранить его при себе. Знай, что я с радостью отдам жизнь за твою честь и твоё счастье…». У них родилась дочь Алина, которая в 1990-х гг. сбежала с Кубы. Аристократка по происхождению, Нати продавала свои фамильные драгоценности, чтобы раздобыть деньги для революции, именно в ее доме Фидель создавал план нападения на казармы Монкада в 1953 г. Когда их дочь Алина выросла, она заявила, что своего отца она не признает, и что Фидель испортил жизнь ее матери.
Исабель Кустодио | Фото: april-knows.ru
В 2005 г. вышла книга журналистки Исабель Кустодио «Любовь мне все простит», где она рассказывала о своем романе с Фиделем. Они познакомились в Мексике, куда Кастро был сослан по политическим мотивам. Когда он находился в тюрьме, девушка уговорила знакомого журналиста взять туда ее с собой, чтобы познакомиться с кубинским революционером. После того, как он вышел на свободу, их знакомство продолжилось. По ее словам, Кастро уговаривал ее выйти за него замуж, но она испугалась того, что «это очень тяжелая ноша».
Селия Санчес и Фидель Кастро | Фото: kommersant.ru и liberation.fr
Селия Санчес и Фидель Кастро | Фото: cubagood.com
Боевой подругой, соратницей и любовницей Кастро была и Селия Санчес, вместе с которой он оставался до 1980 г. После победы революции на Кубе у Кастро стало еще больше поклонниц, которые кричали под его окнами: «Я хочу от тебя ребенка!». Корреспондент «Тhe Saturday Evening Post» писал, что у Фиделя был роман с завербованной ЦРУ Маритой Лоренц, которой было поручено отравить революционера, но она не смогла этого сделать, так как была в него влюблена.
Марита Лоренц и Фидель Кастро, 1959 | Фото: was.media
Марита Лоренц | Фото: peoples.ru
Марита Лоренц | Фото: april-knows.ru
Последней гражданской женой команданте стала Далия Сото дель Валье, которая жила в закрытой резиденции Фиделя и редко появлялась на публике. У пары родилось пятеро сыновей. бывший телохранитель Кастро утверждает, что у него был и еще один сын от Марии Лаборде. С ней у Фиделя был роман еще до женитьбы на Мирте, и эту тайну он тщательно скрывал. Всего же Фиделю приписывают до 20 внебрачных детей. Впрочем, это тоже – всего лишь часть мифа о легендарном команданте.
Далия Сото дель Валье и Фидель Кастро | Фото: newtimes.ru
Фидель Кастро | Фото: tunnel.ru
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