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Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

В Лондоне самая дорогая в мире недвижимость. Приобретая особняк или квартиру своей мечты в элитарном районе Лондона, состоятельный владелец обычно вкладывает значительные средства в оформление интерьера своего новоприобретённого жилья. Топовые дизайнеры интерьеров приняли участие в шоу «Millionaires’ Mansions» («Особняки миллионеров») на британском телеканале Channel 4 и кое-что рассказали о вкусах своих состоятельных клиентов.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Услугами дизайнера из графства Уорикшир Жюльет Томас (Juliette Thomas) пользуются очень состоятельные клиенты, которые не жалеют денег на оформление интерьеров своих роскошных особняков.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Дизайнер интерьеров Жюльет Томас в своей студии в Челси, где можно посмотреть примеры её работ. Жюльет, которая в одиночку воспитывает четверых детей, занимается оформлением интерьеров домов футболистов Премьер-лиги и российских олигархов.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Витрина студии Juliette’s Interiors дизайнера интерьеров Жюльет Томас.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Пример оформления гостиной в студии Жюльет Томас.

«Мы можем инкрустировать кристаллами всё, что угодно: ткань, мебель, ковры. Только скажите, и мы сделаем это для вас», – говорит Жюльет.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Пример оформления столовой в студии Жюльет Томас.

Жюльет уверяет, что её клиенты всегда получают именно то, чего они хотят, вне зависимости от того, насколько странными или непрактичными могут показаться их требования.



Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Пример оформления спальни. Похожий дизайн интерьера Жюльет воплощала в доме своих состоятельных клиентов.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Любую мебель можно инкрустировать кристаллами Swarovski. Примеры оформления интерьеров кристалами можно увидеть в студии Жюльет Томас, куда часто заглядывают футболисты и олигархи.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Тщательно продуманное освещение, роскошная мебель, а также уникальные предметы интерьера пользуются большим спросом. Самая последняя инновация Жюльет – обои, украшенные LED-лампами и кристаллами Swarovski.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Дизайнер Брайан Уэйд (Brian Wade) в семиэтажном доме в Найтсбридже, оформлением интерьера которого он занимался.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

По словам Брайана, на оформление интерьера дома семья потратила 1,9 миллиона фунтов стерлингов. В особняке имеется девять ванных, сауна в подвале, отдельный этаж для прислуги и стеклянный лифт.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Оборудование для спортивного зала было сделано на заказ, а стулья для столовой были приобретены в Канаде после рассмотрения 13 или 14 вариантов.

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Семья пожелала оформить интерьер уникальной мебелью, поэтому Брайан создал этот столик из сорока скатов (морских животных).

Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

Люстра стоимостью 185 тысяч фунтов стерлингов.

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