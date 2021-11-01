Как выглядят интерьеры самых дорогих особняков Лондона

В Лондоне самая дорогая в мире недвижимость. Приобретая особняк или квартиру своей мечты в элитарном районе Лондона, состоятельный владелец обычно вкладывает значительные средства в оформление интерьера своего новоприобретённого жилья. Топовые дизайнеры интерьеров приняли участие в шоу «Millionaires’ Mansions» («Особняки миллионеров») на британском телеканале Channel 4 и кое-что рассказали о вкусах своих состоятельных клиентов.







Услугами дизайнера из графства Уорикшир Жюльет Томас (Juliette Thomas) пользуются очень состоятельные клиенты, которые не жалеют денег на оформление интерьеров своих роскошных особняков.







Дизайнер интерьеров Жюльет Томас в своей студии в Челси, где можно посмотреть примеры её работ. Жюльет, которая в одиночку воспитывает четверых детей, занимается оформлением интерьеров домов футболистов Премьер-лиги и российских олигархов.







Витрина студии Juliette’s Interiors дизайнера интерьеров Жюльет Томас.







Пример оформления гостиной в студии Жюльет Томас.



«Мы можем инкрустировать кристаллами всё, что угодно: ткань, мебель, ковры. Только скажите, и мы сделаем это для вас», – говорит Жюльет.







Пример оформления столовой в студии Жюльет Томас.



Жюльет уверяет, что её клиенты всегда получают именно то, чего они хотят, вне зависимости от того, насколько странными или непрактичными могут показаться их требования.

Пример оформления спальни. Похожий дизайн интерьера Жюльет воплощала в доме своих состоятельных клиентов.Любую мебель можно инкрустировать кристаллами Swarovski. Примеры оформления интерьеров кристалами можно увидеть в студии Жюльет Томас, куда часто заглядывают футболисты и олигархи Тщательно продуманное освещение, роскошная мебель, а также уникальные предметы интерьера пользуются большим спросом. Самая последняя инновация Жюльет – обои, украшенные LED-лампами и кристаллами Swarovski.Дизайнер Брайан Уэйд (Brian Wade) в семиэтажном доме в Найтсбридже, оформлением интерьера которого он занимался.По словам Брайана, на оформление интерьера дома семья потратила 1,9 миллиона фунтов стерлингов. В особняке имеется девять ванных, сауна в подвале, отдельный этаж для прислуги и стеклянный лифт.Оборудование для спортивного зала было сделано на заказ, а стулья для столовой были приобретены в Канаде после рассмотрения 13 или 14 вариантов.Семья пожелала оформить интерьер уникальной мебелью, поэтому Брайан создал этот столик из сорока скатов (морских животных).Люстра стоимостью 185 тысяч фунтов стерлингов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)