Как отбелить пожелтевшие вещи

Если у вас есть сильно пожелтевшие вещи, и обычная стирка их уже не отбеливает, то воспользуйтесь этим проверенным «бабушкиным» способом. Вещи станут как новые: беленькие и свежие!







В 3 л воды добавьте следующие компоненты:



2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. кальцинированной соды;

2 ст. л. белизны;

1/2 стакана любого сухого стирального порошка;

2 ст. л. соли.







В раствор окуните пожелтевшие вещи, поставьте на плиту.

Доведите до кипения, прокипятите 5 минут, выключите. Оставьте вещи остывать прямо в растворе.Вода помутнеет и пожелтеет.Прополощите вещи и постирайте в машинке, как обычно. Они будут идеально белыми!