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Как отбелить пожелтевшие вещи

Если у вас есть сильно пожелтевшие вещи, и обычная стирка их уже не отбеливает, то воспользуйтесь этим проверенным «бабушкиным» способом. Вещи станут как новые: беленькие и свежие!

Как отбелить пожелтевшие вещи

В 3 л воды добавьте следующие компоненты:

2 ст. л. растительного масла;
1 ст. л. кальцинированной соды;
2 ст. л. белизны;
1/2 стакана любого сухого стирального порошка;
2 ст. л. соли.

Как отбелить пожелтевшие вещи

В раствор окуните пожелтевшие вещи, поставьте на плиту.



Как отбелить пожелтевшие вещи

Доведите до кипения, прокипятите 5 минут, выключите. Оставьте вещи остывать прямо в растворе.

Как отбелить пожелтевшие вещи

Вода помутнеет и пожелтеет.

Как отбелить пожелтевшие вещи

Прополощите вещи и постирайте в машинке, как обычно. Они будут идеально белыми!

Как отбелить пожелтевшие вещи

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Бельё
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