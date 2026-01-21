Один день из жизни стриптизеров и стриптизерш Майами

Джилл Фридман — состоявшаяся художница и фотограф. Ее карьера началась пятьдесят лет назад, и именно тогда она сделала себе имя на уличной фотосъемке в Нью-Йорке, которая принесла ей награды. Она по воле случая начала фотографировать в 1960-е, отсняв свои первые две пленки на взятую у друга камеру, и с тех пор создает знаковые работы.

Многие знатоки фотографии знают Фридман по чудным черно-белым фотографиям полицейских, пожарных и Нью-Йорка 1970-х, однако бильд-редактор журнала Vice Элизабет Ренстром была очень удивлена, получив от нее электронное письмо с темой «Стриптизерши Майами, 2002». Побеседовав с Джилл, Элизабет поняла, что фотограф вносит искру приключения в каждый свой проект.Вот что пишет Джилл Фридман об этой серии: «Ничто так не помогает выразить любовь, как милый подарок, но, хотя конфеты и цветы — это хорошо, ничто так не заставляет дрожать пораженных Купидоном, как замечательная пара новых трусиков. Таких, которые надевают, чтобы снять. Если любовь изменчива и эфемерна, лучше поддерживать мечту и надевать как можно больше сатина и кружева, чтобы прикрыть голую правду как можно более достойно».«В поисках наиболее непристойного и присущей этому романтики я выяснила, чего не надевают стриптизеры и стриптизерши. Ведь кто лучше всех разбирается в раздевании , как не стриптизерши? Но нет, оказалось, что стриптиз уже не тот, никакого поддразнивания под оболочкой или вуалью. Они выходят уже раздетыми от иллюзий, ничего не оставляя воображению. Где волшебство? Сейчас стриптизеры и стриптизерши выглядят как все остальные, кто расхаживает в нижнем белье, если не считать того, что их каблуки стали выше, а тела — более накачанными.И им платят за то, что они тренируются», — Джилл Фридман, декабрь 2002 года, Майами-бич, Флорида.Джилл Фридман рассказала Vice в небольшом интервью о том, как создавался этот фотопроект Vice: Вы активный и успешный уличный фотограф. Как вам удается делать снимки без навязчивости?Джилл Фридман: Иногда я невидима, иногда нет. Я не задаюсь вопросом, как работает магия.— Почему вы решили снимать этих стриптизеров?— Я увидела женщину в нелепых туфлях для стриптиза, стоявшую в проходе. Тогда я захотела снимать стриптизеров и стриптизерш.— Как вы выбираете тему , на которой сосредотачиваетесь?— Тема выбирает меня.— Вы очень известны своими фотоработами в Нью-Йорке. Вам больше нравится снимать за городом, как в этом случае?— Я обожаю путешествовать и фотографировать. Люди везде одинаковы, многие из них чокнутые. Бывает весело ловить безумные моменты.— Поговорив с вами несколько раз, я узнала очень много о вашей жизни и приключениях, но с удовольствием послушала бы о том, что бы вам хотелось снимать именно сейчас . — Я начинала снимать людей и до сих пор хочу снимать людей. Для меня самое главное — это ловить моменты и делиться ими.— В предыдущих беседах вы упоминали, что большая часть ваших работ не была опубликована, что удивительно. Я вижу, как сейчас художники нуждаются в немедленном признании или в немедленном обнародовании своих работ, но вы снимаете, потому что вам хочется. Вы всегда были такой?— Да, это потребность, как у паука, которому нужно плести паутину. Я счастлива, когда фотографирую, это здорово — раствориться в улице.