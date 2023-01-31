Что скрывали про московскую Олимпиаду-80: Доровор с ворами, силовики под видом болельщиков и др

Геополитическая напряженка и КГБ-машина в действии

Брежнев подумывал уклониться от проведения Олимпиады, но это выглядело бы геополитическим провалом. /Фото: s79369.cdn.ngenix.net





Договор с ворами в законе и высылка лишних людей за 101-й километр





Весомая часть сидящих на трибунах болельщиков были замаскированными представителями силовых ведомств СССР. /Фото: cdn.ren.tv

Олимпийские объекты, эксплуатируемые и сегодня

Парад спортсменов на открытии Олимпиады-80. /Фото: cdn1.img.sputnik.md

«Макдональдсу» - твердое советское «нет»

Оранжевая газировка удивляла не меньше одноразовых стаканчиков и торговых палаток, завезенных из ФРГ. /Фото: img-fotki.yandex.ru