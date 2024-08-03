Самые глупые, забавные и откровенно нелепые законы, которые действуют в разных странах

lex dura sed lex / Закон суров, но это Закон.
Общеизвестно, что «сколько людей, столько мнений» и «о вкусах не спорят». Однако, многие законы, которые являются в отдельных странах чем-то привычным и самим собой разумеющимся, в других странах вызывают непонимание, а то и откровенный смех. В этом обзоре речь пойдёт о самых нелепых законах, которые сегодня действуют в разных странах.
1. Это незаконно: бронежилет при совершении убийства
Под запретом: бронежилет при совершении убийства.
США, Нью-Джерси
Для тех, кто планирует насильственные преступления в Нью-Джерси, стоит не одевать бронежилет. В соответствии с законодательством штата, это воспринимается как отягчающее обстоятельство.
2. Это закон: дорожный штраф, как процент от дохода
Дорожные штрафы рассчитываются, как процент от дохода правонарушителей.
Финляндия
В январе 2002 года Ансси Ваньоки (директору финского телекоммуникационного гиганта Nokia) был выписан самый большой штраф за превышение скорости - $ 12,5 млн (штраф был выписан за то, что он ехал на мотоцикле Harley по улице со скоростью 75 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч). Г-н Ваньоки обжаловал штраф, потому что его задекларированный доход значительно снизился примерно через пять дней после инцидента. Из-за новых данных штраф был снижен до $ 103 600, но он по-прежнему является самым большим штрафом в истории за превышение скорости.
3. Это незаконно: использовать необоснованные суммы в монетах
Под запретом: использовать необоснованные суммы в монетах, для оплаты покупок.
Канада
В Канаде согласно Закона о валюте от 1985 года потребителям запрещено «использовать необоснованные суммы в монетах для оплаты покупок».человек не может заплатить наличкой за любой товар стоимостью более $ 10, если он не предоставит доказательства легального наличия монет у него на руках.
4. Это незаконно: желтый маргарин
Под запретом: желтый маргарин.
США, Миссури
Закон 19-го века, принятый в Миссури, запрещает продажу любого вида желтого маргарина. Хотя нет никаких записей о том, что кто-то был осужден по этой причине в течение последних 100 лет, теоретически «преступники» могут провести до полугода в тюрьме.
5. Это закон: запрещено мусорить
Закон о чистоте.
Сингапур
В 1968 году в этой стране был принят закон о чистоте. Если просто выбросить любой мусор не в урну, а на землю, то это означает, что нужно заплатить $ 1000 в качестве штрафа. Кроме того, нарушитель также будет вынужден отработать определенный срок на общественных работах. А если подобное повторится 3 раза, то он будет вынужден носить бейджик «Извините, я был неправ».
6. Это незаконно: носить «слишком отвисшие брюки»
Слишком отвисшие брюки вне закона.
США, Мичиган
В 2008 году начальник полиции Дэвид Дикс в городе Флинт (Мичиган) приказал арестовывать любого человека, который носит брюки «с отвисшей матней». В других американских городах, таких как Ривьера-Бич, Флорида, также пытались протолкнуть подобные законы, но их признавали неконституционными.
7. Под запретом: Смерть
Это незаконно: умирать в здании парламента.
Великобритания
С тех пор, как парламент был перебазирован в Королевский дворец (Вестминстерский замок), «тот, кто умирает в нем, имеет право на государственные похороны». При этом есть правило, что тот, кто чувствует себя нехорошо, должен как можно быстрее покинуть дворец .
8. Это незаконно: публично демонстрировать болезнь
Под запретом: подвергать человека или животное опасности заразиться.
США, Вашингтон
Согласно пункта 70.54.050 «Свода пересмотренных законов штата Вашингтон», «Любой человек, который самовольно подвергает другого человека или животное опасности заразиться любым инфекционным заболеванием, в любом общественном месте или транспортном узле, считается виновным в совершении правонарушения». Т.е., любой, кто с простудой явится на работу, не предупредив об этом всех, является виновным.
9. Это закон: голова и хвост мертвого кита принадлежат Короне
Закон о голове и хвосте мертвого кита.
Великобритания
Любой кит или осетр найденный на британском побережье, автоматически становится собственностью короля, а его хвост — собственностью королевы. Закон действует до сих пор и об этом зачастую с удивлением узнают рыбаки «по факту преступления».
10. Это незаконно: бороться с медведями
Под запретом: борьба с медведями.
США, Алабама
Согласно Sports Illustrated, борьба с медведями была довольно популярным хобби в Соединенных Штатах, особенно в таких местах, как Алабама, где совершенно недавно (в 2006 году) был издан закон, запрещающий любой вид борьбы с медведями. При этом, напрямую запрещено не только бороться с животными, но и получать любую выгоду с этого, включая ставки.
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