С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Дебилы б**ть. 2016 год! Нож фуфло. Рукоятка под углом к лезвию, при резке будешь в стол пальцами биться. Нос и скос н...Высокопрочный нож...
  • Mika Gers
    https://social.steaklovers.menu/blog/43195430808Как ориентировать...

Самые глупые, забавные и откровенно нелепые законы, которые действуют в разных странах


lex dura sed lex / Закон суров, но это Закон.

lex dura sed lex / Закон суров, но это Закон.

Общеизвестно, что «сколько людей, столько мнений» и «о вкусах не спорят». Однако, многие законы, которые являются в отдельных странах чем-то привычным и самим собой разумеющимся, в других странах вызывают непонимание, а то и откровенный смех. В этом обзоре речь пойдёт о самых нелепых законах, которые сегодня действуют в разных странах.

1. Это незаконно: бронежилет при совершении убийства


Под запретом: бронежилет при совершении убийства.

Под запретом: бронежилет при совершении убийства.

 

США, Нью-Джерси
Для тех, кто планирует насильственные преступления в Нью-Джерси, стоит не одевать бронежилет. В соответствии с законодательством штата, это воспринимается как отягчающее обстоятельство.

2. Это закон: дорожный штраф, как процент от дохода


Дорожные штрафы рассчитываются, как процент от дохода правонарушителей.

Дорожные штрафы рассчитываются, как процент от дохода правонарушителей.

 

Финляндия
В январе 2002 года Ансси Ваньоки (директору финского телекоммуникационного гиганта Nokia) был выписан самый большой штраф за превышение скорости - $ 12,5 млн (штраф был выписан за то, что он ехал на мотоцикле Harley по улице со скоростью 75 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч). Г-н Ваньоки обжаловал штраф, потому что его задекларированный доход значительно снизился примерно через пять дней после инцидента. Из-за новых данных штраф был снижен до $ 103 600, но он по-прежнему является самым большим штрафом в истории за превышение скорости.

3. Это незаконно: использовать необоснованные суммы в монетах


Под запретом: использовать необоснованные суммы в монетах, для оплаты покупок.

Под запретом: использовать необоснованные суммы в монетах, для оплаты покупок.

 

Канада
В Канаде согласно Закона о валюте от 1985 года потребителям запрещено «использовать необоснованные суммы в монетах для оплаты покупок». Это означает, что человек не может заплатить наличкой за любой товар стоимостью более $ 10, если он не предоставит доказательства легального наличия монет у него на руках.

4. Это незаконно: желтый маргарин


Под запретом: желтый маргарин.

Под запретом: желтый маргарин.

 

США, Миссури
Закон 19-го века, принятый в Миссури, запрещает продажу любого вида желтого маргарина. Хотя нет никаких записей о том, что кто-то был осужден по этой причине в течение последних 100 лет, теоретически «преступники» могут провести до полугода в тюрьме.

5. Это закон: запрещено мусорить


Закон о чистоте.

Закон о чистоте.

 

Сингапур
В 1968 году в этой стране был принят закон о чистоте. Если просто выбросить любой мусор не в урну, а на землю, то это означает, что нужно заплатить $ 1000 в качестве штрафа. Кроме того, нарушитель также будет вынужден отработать определенный срок на общественных работах. А если подобное повторится 3 раза, то он будет вынужден носить бейджик «Извините, я был неправ».

6. Это незаконно: носить «слишком отвисшие брюки»


Слишком отвисшие брюки вне закона.

Слишком отвисшие брюки вне закона.

 

США, Мичиган
В 2008 году начальник полиции Дэвид Дикс в городе Флинт (Мичиган) приказал арестовывать любого человека, который носит брюки «с отвисшей матней». В других американских городах, таких как Ривьера-Бич, Флорида, также пытались протолкнуть подобные законы, но их признавали неконституционными.

7. Под запретом: Смерть


Это незаконно: умирать в здании парламента.

Это незаконно: умирать в здании парламента.

 

Великобритания
С тех пор, как парламент был перебазирован в Королевский дворец (Вестминстерский замок), «тот, кто умирает в нем, имеет право на государственные похороны». При этом есть правило, что тот, кто чувствует себя нехорошо, должен как можно быстрее покинуть дворец .

8. Это незаконно: публично демонстрировать болезнь


Под запретом: подвергать человека или животное опасности заразиться.

Под запретом: подвергать человека или животное опасности заразиться.

 

США, Вашингтон
Согласно пункта 70.54.050 «Свода пересмотренных законов штата Вашингтон», «Любой человек, который самовольно подвергает другого человека или животное опасности заразиться любым инфекционным заболеванием, в любом общественном месте или транспортном узле, считается виновным в совершении правонарушения». Т.е., любой, кто с простудой явится на работу, не предупредив об этом всех, является виновным.

9. Это закон: голова и хвост мертвого кита принадлежат Короне


Закон о голове и хвосте мертвого кита.

Закон о голове и хвосте мертвого кита.

 

Великобритания
Любой кит или осетр найденный на британском побережье, автоматически становится собственностью короля, а его хвост — собственностью королевы. Закон действует до сих пор и об этом зачастую с удивлением узнают рыбаки «по факту преступления».

10. Это незаконно: бороться с медведями


Под запретом: борьба с медведями.

Под запретом: борьба с медведями.

 

США, Алабама
Согласно Sports Illustrated, борьба с медведями была довольно популярным хобби в Соединенных Штатах, особенно в таких местах, как Алабама, где совершенно недавно (в 2006 году) был издан закон, запрещающий любой вид борьбы с медведями. При этом, напрямую запрещено не только бороться с животными, но и получать любую выгоду с этого, включая ставки.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх