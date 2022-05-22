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10 правильных советских плакатов о воспитании детей

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

В советскую эпоху дети считались общественной собственностью, а воспитание их находилось в коллективной ответственности. Нести эту нагрузку взрослым помогали многочисленные яркие агитационные плакаты.

Публикуем подборку плакатов советской эпохи, с помощью которых шло ненавязчивое воспитание облика образцового советского школьника, выделяя наиболее яркие положительные черты, которыми он должен обладать. Недостатки и отрицательные черты характера высмеивались и подвергались жесткой критике.

«Любим потрудиться — есть чем погордиться!» Мария Маризе-Краснокутская, 1960

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Учись все делать сам!» Сергей Дацкевич, 1954

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Баловали с детства сына», Анатолий Мосин, 1957

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Все умеем делать сами. Помогаем нашей маме!» Наталья Вигилянская, Федор Качелаев, 1960

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Ты труд другого уважай», Софья Низовая, 1954

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Не будь таким!» Константин Иванов, Вениамин Брискин, 1957

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Не растить барчуков!» Станислав Забалуев, 1956

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«А ты не такой?» Евгений Позднев, Игорь Коминарц, 1957

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Не лги никогда!» Галина Шубина, 1965

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

«Носи с честью», Галина Шубина, 1956

10 правильных советских плакатов о воспитании детей

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