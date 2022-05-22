10 правильных советских плакатов о воспитании детей
В советскую эпоху дети считались общественной собственностью, а воспитание их находилось в коллективной ответственности. Нести эту нагрузку взрослым помогали многочисленные яркие агитационные плакаты.
Публикуем подборку плакатов советской эпохи, с помощью которых шло ненавязчивое воспитание облика образцового советского школьника, выделяя наиболее яркие положительные черты, которыми он должен обладать. Недостатки и отрицательные черты характера высмеивались и подвергались жесткой критике.
«Любим потрудиться — есть чем погордиться!» Мария Маризе-Краснокутская, 1960
«Учись все делать сам!» Сергей Дацкевич, 1954
«Баловали с детства сына», Анатолий Мосин, 1957
«Все умеем делать сами. Помогаем нашей маме!» Наталья Вигилянская, Федор Качелаев, 1960
«Ты труд другого уважай», Софья Низовая, 1954
«Не будь таким!» Константин Иванов, Вениамин Брискин, 1957
«Не растить барчуков!» Станислав Забалуев, 1956
«А ты не такой?» Евгений Позднев, Игорь Коминарц, 1957
«Не лги никогда!» Галина Шубина, 1965
«Носи с честью», Галина Шубина, 1956
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии