Зачем японцы так отличились и повесили вместо зелёных синие светофоры

Трёхцветный светофор — это широко распространенное явление по всему миру, которое неизбежно сопутствует всем участникам дорожного движения. В разных странах светофоры могут отличаться по форме - круглые, прямоугольные или даже овальные фонари, а также по дизайну - некоторые могут иметь контурные изображения автомобилей и пешеходов., красный и желтый, с небольшими вариациями. Однако, в Японии же для обозначения разрешения на движение использовался не привычный зелёный цвет, а синий. Эта необычная практика имеет довольно интересное объяснение.
Дороги Японии /Фото:ru.best-wallpaper.net
Если внимательно понаблюдать за экстерьером в фильмах, снятых в Японии, или посетить эту страну, то можно заметить, что светофоры там отличаются от привычных во всё остальном мире. Вместо зеленого цвета, который все привыкли видеть на светофорах, в Японии загорается синий.
Япония — это удивительная страна с богатой культурой и интересными особенностями, которые отражаются даже в правилах дорожного движения. В японских правилах дорожного движения можно найти много странностей, которые могут вызвать удивление у иностранных водителей.
Правила дорожного движения немного разняться /Фото:dzen.ru
Одной из таких странностей является правило, согласно которому останавливаться на железнодорожных переездах необходимо останавливаться, даже когда шлагбаумы открыты. Это, конечно, же стоит делать не только в Японии, для обуспечения собсвенной безопасности.
Еще одной необычной особенностью японских дорог является то, что практически у всех автомобилей руль располагается справа, но всё же нужно держаться левой стороны, она с левосторонним движением. Это может стать сюрпризом для иностранцев, привыкших к иным видам на дороге в своих странах.
Кроме того, в Японии существует правило ограничения скорости, согласно которому большинство улиц имеют ограничение скорости в 30 км/ч. Для многих иностранных водителей, привыкших к более высоким предельным скоростям, это может показаться необычным и требующим приспособления к новым условиям.
Но, синий светофор самое странное /Фото:funnyart.club
Также, в этот список можно включить и синий сигнал светофора, который сообщает о том, что движение разрешено, вместо привычного во всём мире зелёного цвета. Есть множество теорий о том, почему в Японии сигнал светофора, обозначающий движение, имеет синий цвет, а не зелёный. Для начала, следует разобраться в японской лингвистике, которая отличается не только произношением, но и написанием. Как известно, пишут в этой стране с лева на право, а сверху вниз.
Одной из наиболее распространённых версий является мнение, что в японском языке отсутствует разграничение между зелёным и голубым оттенками. Изначально в японском языке не существовало отдельного прилагательного, способного описать зелёный оттенок. Вместо этого применялось единственное слово - аои, которое использовалось для обозначения различных холодных тонов, включая изумрудный, синий, голубой и другие подобные цвета и оттенки. Вследствие этого, в японском языке термин - аои применяется для обозначения как зелёного, так и синего оттенков. Таким образом, в переводе на русский язык - аои, может означать как зелёный, так и синий.
И японский язык совершенно другой /Фото: furman.top
На самом деле это вовсе не выглядит таким удивительным, если принять во внимание различные теории, связанные с человеческим восприятием цвета. Некоторые учёные даже высказывают предположение, что древние цивилизации могли страдать дальтонизмом и не могли различать все оттенки цветов. Кроме того, многие народы могли смешивать эти цвета. Например, в древнегреческом эпосе «Илиаде» Гомера у народа химба из Намибии отсутствовали специальные термины для описания синего оттенка.
В истории Японии первые светофоры были внедрены в тридцатых годах прошлого века, при этом они сохранили стандартную цветовую схему, состоящую из красного, жёлтого и зелёного. Тем не менее, при первоначальном внедрении светофоров, выбор цвета для сигнала движения был неоднозначен. Это было связано с тем, что японцы продолжали называть зелёный цвет по-своему, используя термин аои. В 1973 году, правительство Японии издало постановление кабинета министров, обязав производителей светофоров заменить зелёный цвет на синий. Это решение было принято в связи с тем, что использование термина - аои, стало традиционным для японцев, а также для упрощения процесса установки специальных светофоров по всей стране, нежели изменения привычного названия цвета.
Когда начали устанавливать первые светофоры, была путаница /Фото:Pinterest
В конечном итоге, было решено использовать синий цвет для сигнала движения на всей территории Японии, с целью избежать путаницы, вызванной отсутствием четкой границы между зелёным и синим в японском языке. В то время как другие страны, такие как Россия, предпочли использовать зелёный цвет для этого сигнала.
С течением времени синий цвет светофора стал привычным и узнаваемым для японцев, что способствует более эффективной организации дорожного движения. Поэтому, выбор синего цвета для сигнала движения на светофорах в Японии связан не только с лингвистическими особенностями языка, но и с практической необходимостью различения цветов для повышения безопасности на дорогах.
Синий был привычным /Фото:bangkokbook.ru
В ряде стран самые ранние модели светофоров, или как их раньше называли, автомобильными семафорами, вообще не имели световой индикации и выглядели как металлические диски на рельсах или же как надписи без подсветки. Также, в некоторых странах, таких как США, и по сей день мигающая оранжевая стрелка сделана для предупреждения о том, что разрешен поворот налево, вместо обычного зеленого. А в одной из провинций Канады сигнал о том, что можно поворачивать налево обозначается сразу двумя лампочками с одним или двумя огнями и одной стрелкой.
Кроме того, при анализе причин, почему в Японии сложилось такое отношение к зелёному цвету, стоит упомянуть эксперимент лингвиста Гая Дойчера, который провёл исследование по восприятию цветов. Он также написал книгу под названием «Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе». В рамках эксперимента, мужчина решил не упоминать слово «голубой» в разговоре со своей дочерью с детства. Когда он спросил её, какого цвета небо, девочка задумалась, поскольку у неё не было слова для этого оттенка. После того, как отец объяснил ей значение слова «голубой», ситуация прояснилась.
Выглядит необычно /Фото:bangkokbook.ru
После этого эксперимента лингвист Дойчер осознал, что как в древности, так и сейчас люди воспринимали цвета одинаково, просто иногда им могло протсо не хватать слов, чтобы описать тот или иной оттенок.
Японцы в течение длительного времени представляли собой изолированную цивилизацию, жили они относительно отстранённо, на островах, довольно далеко от Евразии, по тем временам добраться до туда было долгим путём, что привело к постоянному использованию ими термина «аои» как для синего, так и для зеленого цветов. Спустя некоторое время у японцев все-таки появилось отдельное понятие для зеленого цвета — «мидори». Однако из-за того, что изначальный термин «аои» был широко распространен и давно укоренился в сознании людей, многие до сих пор продолжают называть оба цвета и их оттенки просто по старинке.
Синий и зеленый /Фото:bangkokbook.ru
В результате, когда в ноябре 1968 года было объявлено о возможности присоединения к Венскому соглашению, регулирующему дорожные сигналы и знаки, включая светофоры, японские власти отказались подписать и ратифицировать его, ссылаясь на традиционное использование синего цвета в своей стране.
С течением времени, при научных исследованиях, выяснилось, что синий цвет гораздо хуже воспринимается при дневном свете по сравнению с зелёным. В ответ на эту ситуацию японцы проявили изобретательность: они сохранили синий цвет сигнала, но изменили его оттенок, сделав его максимально близким к зелёному. В результате этого манёвра Япония наконец присоединилась к конвенции о дорожном движении, не отступая при этом от своих национальных традиций.
Больше в зелену стал /Фото:trip-for-the-soul.ru
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