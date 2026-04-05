Как правильно ухаживать за контейнерами из пластика

Bот это да! Контейнеры и боксы для хранения должны создавать удобства, а не становиться ненужным хламом, вываливающимся из кухонных шкафов. Рассказываем, какие выбирать и как правильно использовать, чтобы они не портились раньше времени.







Думайте о целях

Квадрат и прямоугольник — лучше

Цвет и форма

Размеры полок

Учитывайте свои интересы

Будьте аккуратнее с микроволновой печью

С посудомоечной машиной тоже аккуратнее!

Откуда на стенках контейнера рыжий налет?

Как удалить неприятные запахи?

Не покупайте контейнеры просто так, потому что они вам понравились в супермаркете.Вы должны знать, для каких целей они вам нужны и есть ли место для хранения.Если места на полках и в ящиках недостаточно, используйте контейнеры квадратной или прямоугольной формы, а не круглой или овальной. Последние оставляют много свободного пространства на полках шкафа или в холодильнике, которое вы никак уже не можете задействовать.Попробуйте следующую систему хранения: выбираете определенный цвет, материал или форму контейнера для отдельной зоны или комнаты. Например, для кухни — желтые, для ванной — голубые. Для хранения сыпучих продуктов — синие крышки, для школьных завтраков и обедов на работу — зеленые. Так вы не будете путать хотя бы зоны хранения и назначение контейнеров.Прежде, чем покупать емкости для хранения, измерьте свои ящики по высоте, ширине и глубине. Контейнеры должны в них вставать свободно, иначе, какой в них смысл? Используете контейнеры, которые штабелируются или вкладываются друг в друга, их хранить проще, они не занимают лишнего места в шкафу.Подумайте, сколько банок для хранения круп и бакалейных продуктов вам действительно нужно. Очень часто бывает так, что контейнеры стоят на полках полупустыми, а вы насыпаете в кастрюли макароны и рис из только что купленной пачки, не успевая даже пересыпать в эти контейнеры только что купленную еду.Всегда смотрите на маркировку на дне пластикового контейнера. Те, которые не предназначены для разогрева в микроволновке, скорее всего испортятся и деформируются. Особенно, если вы будете разогревать в них продукты с томатным соусом или высоким содержанием жира. Но мы считаем, что любой контейнер — не лучшая посуда для разогревания еды в микроволновке, поэтому лучше перекладывать готовое блюдо в стеклянную тарелку.На дне контейнера также должно быть указано, подходит ли он для мытья в посудомойке или нет. Не все контейнеры выдерживают высокую температуру, например, после мытья, крышки могут быть повреждены и будут плохо закрываться.После спагетти в томатном соусе или мясных фрикаделек контейнер стал оранжевым и липким? Чтобы такого не происходило, помажьте стенки контейнера растительным маслом прежде, чем перекладывать в него блюдо с жирным томатным соусом. Масло станет своего рода барьером, который защитит контейнер от окрашивания.Что делать, если контейнер уже окрасился?Добавьте ст.л. жидкого отбеливателя с хлором в стакан теплой воды и вылейте его прямо в контейнер. Если контейнер большой, средства должно быть больше, т.к. вся внутренняя часть должна быть покрыта водой. Замочите емкость с раствором на 30 минут, а затем помойте в горячей воде с обычным средством для мытья посуды.Контейнеры с неприятным прогорклым запахом можно освежить с помощью пищевой соды, протерев ей стенки контейнера, а затем промыв и тщательно высушив. Если запах не пропал, в контейнер можно положить мятую газету, закрыть крышку и оставить на день или два.