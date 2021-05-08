Вкус нашего детства: школьная столовая и буфет

Часто ли вы вспоминаете о том, что ели на больших переменах в школьной столовой или буфете? Эти блюда, кажется, невозможно забыть. Кому-то нравилось питание, кто-то воротил нос, а в более позднем возрасте пересмотрел свои взгляды). Во всяком случае этот пост для вас.
Сочники с творогом
Мягкие и нежные сочники с творогом. Все помнят, какие они воздушные и рассыпчатые. Кажется, все советские дети их просто обожали.
Чай из школьной столовой
Этот чай был явно особенным, очень сладкий с характерным свежим ароматом (потому что в него добавляли сухие корки от цитрусовых).
Компот из сухофруктов и кофейный напиток
Это основные варианты замены чая. Считалось, что компот - очень богат витаминами и полезен для пищеварения. Потому его помнят все еще с детсадовских времен. Так же популярен был и кофейный напиток "кофе с молоком". Очень приятный на вкус.
Кисель и молоко в треугольничках
Что мы все мы делали без киселя...:) Не выросли бы, наверное. Ну, а молоко в треугольных пакетах? Те, кто оставался в группе продленного дня, получали его в качестве полдника.
Высокий омлет
Этот высокий и нежный омлет разделил детей на две категории обожавших и ненавидевших его. Подавался в холодном виде или просто остывал, пока до него доходила очередь.
Пышные оладьи
Пышные дрожжевые оладьи с вареньем или повидлом - пальчики оближешь! Они скорее напоминали маленькие булочки, нежели обычные оладушки.
Пирожки
Пирожки (с капустой, повидлом, печенкой, рисом) , излюбленное лакомство советских ребятишек, были в школьном буфете нарасхват.
Школьные сладости
Сырники со сгущенкой, молочные коржики, мягкие ромовые бабы с изюмом - все это было лучше всяких заморских лакомств. Готовилось по ГОСТу из натуральных ингредиентов и съедалось за пять секунд.
Рыба под маринадом
Винегрет и салат "Витаминный"
Ну, эти салаты хорошо прижились в школьной столовой. Минимум ингредиентов - максимум вкуса и витаминов.
Шницель и картофельное пюре
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