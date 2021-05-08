Вкус нашего детства: школьная столовая и буфет

С нами не соскучишься!

Часто ли вы вспоминаете о том, что ели на больших переменах в школьной столовой или буфете? Эти блюда, кажется, невозможно забыть. Кому-то нравилось питание, кто-то воротил нос, а в более позднем возрасте пересмотрел свои взгляды). Во всяком случае этот пост для вас.





Сочники с творогом







Мягкие и нежные сочники с творогом. Все помнят, какие они воздушные и рассыпчатые. Кажется, все советские дети их просто обожали.







Мягкие и нежные сочники с творогом. Все помнят, какие они воздушные и рассыпчатые. Кажется, все советские дети их просто обожали.







Чай из школьной столовой







Этот чай был явно особенным, очень сладкий с характерным свежим ароматом (потому что в него добавляли сухие корки от цитрусовых).







Этот чай был явно особенным, очень сладкий с характерным свежим ароматом (потому что в него добавляли сухие корки от цитрусовых).





Компот из сухофруктов и кофейный напиток







Это основные варианты замены чая. Считалось, что компот - очень богат витаминами и полезен для пищеварения. Потому его помнят все еще с детсадовских времен. Так же популярен был и кофейный напиток "кофе с молоком". Очень приятный на вкус.







Это основные варианты замены чая. Считалось, что компот - очень богат витаминами и полезен для пищеварения. Потому его помнят все еще с детсадовских времен. Так же популярен был и кофейный напиток "кофе с молоком". Очень приятный на вкус.





Кисель и молоко в треугольничках







Что мы все мы делали без киселя...:) Не выросли бы, наверное. Ну, а молоко в треугольных пакетах? Те, кто







Что мы все мы делали без киселя...:) Не выросли бы, наверное. Ну, а молоко в треугольных пакетах? Те, кто оставался в группе продленного дня, получали его в качестве полдника.





Высокий омлет







Этот высокий и нежный омлет разделил детей на две категории обожавших и ненавидевших его. Подавался в холодном виде или просто остывал, пока до него доходила очередь.







Этот высокий и нежный омлет разделил детей на две категории обожавших и ненавидевших его. Подавался в холодном виде или просто остывал, пока до него доходила очередь.





Пышные оладьи







Пышные дрожжевые оладьи с вареньем или повидлом - пальчики оближешь! Они скорее напоминали маленькие







Пышные дрожжевые оладьи с вареньем или повидлом - пальчики оближешь! Они скорее напоминали маленькие булочки , нежели обычные оладушки.





Пирожки







Пирожки (с капустой, повидлом, печенкой, рисом)







Пирожки (с капустой, повидлом, печенкой, рисом) , излюбленное лакомство советских ребятишек, были в школьном буфете нарасхват.





Школьные сладости







Сырники со сгущенкой, молочные коржики, мягкие ромовые бабы с изюмом - все это было лучше всяких заморских лакомств. Готовилось по ГОСТу из натуральных ингредиентов и съедалось за пять секунд.







Сырники со сгущенкой, молочные коржики, мягкие ромовые бабы с изюмом - все это было лучше всяких заморских лакомств. Готовилось по ГОСТу из натуральных ингредиентов и съедалось за пять секунд.









А теперь перейдем к более серьезным блюдам:)







А теперь перейдем к более серьезным блюдам:)





Рыба под маринадом







Это было что-то вроде салата: сверху - морковь, снизу - рыба куском. Но, конечно же, вкуснятина.







Это было что-то вроде салата: сверху - морковь, снизу - рыба куском. Но, конечно же, вкуснятина.





Винегрет и салат "Витаминный"







Ну, эти салаты хорошо прижились в школьной столовой. Минимум ингредиентов - максимум вкуса и витаминов.







Ну, эти салаты хорошо прижились в школьной столовой. Минимум ингредиентов - максимум вкуса и витаминов.





Шницель и картофельное пюре







На месте шницеля иногда мелькала сосиска, а на месте картофельного пюре - макароны.







На месте шницеля иногда мелькала сосиска, а на месте картофельного пюре - макароны.









Если ваше любимое школьное блюдо осталось в тени - напишите о нем в комментариях:)







Если ваше любимое школьное блюдо осталось в тени - напишите о нем в комментариях:)

