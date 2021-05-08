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Вкус нашего детства: школьная столовая и буфет

Часто ли вы вспоминаете о том, что ели на больших переменах в школьной столовой или буфете? Эти блюда, кажется, невозможно забыть. Кому-то нравилось питание, кто-то воротил нос, а в более позднем возрасте пересмотрел свои взгляды). Во всяком случае этот пост для вас.


Сочники с творогом





Мягкие и нежные сочники с творогом. Все помнят, какие они воздушные и рассыпчатые. Кажется, все советские дети их просто обожали.

Сочники с творогом детство, еда, ссср, столовая, школа






Чай из школьной столовой





Этот чай был явно особенным, очень сладкий с характерным свежим ароматом (потому что в него добавляли сухие корки от цитрусовых).

Чай из школьной столовой детство, еда, ссср, столовая, школа





Компот из сухофруктов и кофейный напиток





Это основные варианты замены чая. Считалось, что компот - очень богат витаминами и полезен для пищеварения. Потому его помнят все еще с детсадовских времен. Так же популярен был и кофейный напиток "кофе с молоком". Очень приятный на вкус.

Компот из сухофруктов и кофейный напиток детство, еда, ссср, столовая, школа





Кисель и молоко в треугольничках





Что мы все мы делали без киселя...:) Не выросли бы, наверное. Ну, а молоко в треугольных пакетах? Те, кто оставался в группе продленного дня, получали его в качестве полдника.

Кисель и молоко в треугольничках детство, еда, ссср, столовая, школа





Высокий омлет





Этот высокий и нежный омлет разделил детей на две категории обожавших и ненавидевших его. Подавался в холодном виде или просто остывал, пока до него доходила очередь.


Высокий омлет детство, еда, ссср, столовая, школа





Пышные оладьи





Пышные дрожжевые оладьи с вареньем или повидлом - пальчики оближешь! Они скорее напоминали маленькие булочки, нежели обычные оладушки.

Пышные оладьи детство, еда, ссср, столовая, школа





Пирожки





Пирожки (с капустой, повидлом, печенкой, рисом) , излюбленное лакомство советских ребятишек, были в школьном буфете нарасхват.

Пирожки детство, еда, ссср, столовая, школа





Школьные сладости





Сырники со сгущенкой, молочные коржики, мягкие ромовые бабы с изюмом - все это было лучше всяких заморских лакомств. Готовилось по ГОСТу из натуральных ингредиентов и съедалось за пять секунд.

Школьные сладости детство, еда, ссср, столовая, школа







А теперь перейдем к более серьезным блюдам:)

Вкус нашего детства: школьная столовая и буфет детство, еда, ссср, столовая, школа





Рыба под маринадом





Это было что-то вроде салата: сверху - морковь, снизу - рыба куском. Но, конечно же, вкуснятина.

Рыба под маринадом детство, еда, ссср, столовая, школа





Винегрет и салат "Витаминный"





Ну, эти салаты хорошо прижились в школьной столовой. Минимум ингредиентов - максимум вкуса и витаминов.

Винегрет и салат





Шницель и картофельное пюре





На месте шницеля иногда мелькала сосиска, а на месте картофельного пюре - макароны.

Шницель и картофельное пюре детство, еда, ссср, столовая, школа







Если ваше любимое школьное блюдо осталось в тени - напишите о нем в комментариях:)

Вкус нашего детства: школьная столовая и буфет детство, еда, ссср, столовая, школа





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