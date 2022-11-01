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Самые страшные динозавры истории

Страшный ящер — вот, как переводится с древнегреческого динозавр (Dinosauria). Целых 160 миллионов лет эти огромные, пугающие создания безраздельно правили всей планетой. Останки динозавров обнаружены на всех материках: не случись падения астероида, кто знает, стал бы человек гордо именовать себя царем природы. Да и смог бы вообще выжить наш вид, вынужденный конкурировать с такими тварями?

Самые страшные динозавры истории

Майюнгазавр


Сравнительно небольшой майюнгозавр (всего-то девять метров длиной) обладал внушительной массой в полторы тонны. Эти динозавры отличались крайне плохим зрением и полагались на нюх — археологи утверждают, что майюнгозавр мог бы дать сто очков вперед современной ищейке. При охоте майюнгозавры пользовались не только когтями, но и особым рогом, растущим чуть выше ноздрей.

Самые страшные динозавры истории

Аллозавр


Внешне аллозавр напоминает более известного нам гиганта, тираннозавра. Но в отличие от него, аллозавры практиковали охоту стаей: представьте себе встречу на узкой тропинке с компанией зверушек, достигающих трех метров в холке.

Самые страшные динозавры истории

Спинозавр


Спинозавр, а вовсе не тираннозавр является самым крупным хищником из всех, что когда-либо жили на Земле. В 1915 году у северной границы Египта проводились раскопки, где и были найдены первые останки спинозавра.
Интересно, что археологи целый месяц искали второго динозавра: просто не могли поверить в существование настолько огромного хищника.

Самые страшные динозавры истории

Эдестус


Первые найденные останки мегалодона повергли археологов в шок. Ходила даже байка, будто кое-кто из группы больше никогда не заходил в море. Однако, обнаруженный чуть позже Эдестус делает мегалодона ярмарочным пугалом: семиметровая тварь на протяжении всей жизни растила не только зубы, но и самы челюсти. Зубы-то у эдестуса просто не выпадали, превращая его челюсти в кошмарные ножницы.

Самые страшные динозавры истории

Ютараптор


Стайные хищники, с которыми перепутали велоцирапторов создатели «Парка Юрского периода». Умные, быстрые и ловкие рептилии разработали довольно хитрую охотничью тактику. Обманными маневрами ютарапторы загоняли жертву из леса на равнину, где ее уже поджидала другая часть стаи.

Самые страшные динозавры истории

Саркозух


Этот величественный гигант — далекий, очень далекий предок современного крокодила. Двенадцатиметровый убийца к совершеннолетию набирал массу более шести тонн: у саркозуха даже не было естественных врагов в природе.
Самые страшные динозавры истории

Гигантозавр


Некоторые ученые считают, что гигантозавр мог бы стать наиболее серьезной угрозой для зарождавшегося человечества. На основании многочисленных раскопок, археологи сделали вывод о теплокровности огромного (15 метров в длину) хищника. Такому охотнику не страшен мороз — если бы не метеорит, то нашим далеким предкам пришлось бы сражаться с этими тварями дубинами и камнями.

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