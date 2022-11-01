Самые страшные динозавры истории

Страшный ящер — вот, как переводится с древнегреческого динозавр (Dinosauria). Целых 160 миллионов лет эти огромные, пугающие создания безраздельно правили всей планетой. Останки динозавров обнаружены на всех материках: не случись падения астероида, кто знает, стал бы человек гордо именовать себя царем природы. Да и смог бы вообще выжить наш вид, вынужденный конкурировать с такими тварями?
Майюнгазавр
Сравнительно небольшой майюнгозавр (всего-то девять метров длиной) обладал внушительной массой в полторы тонны. Эти динозавры отличались крайне плохим зрением и полагались на нюх — археологи утверждают, что майюнгозавр мог бы дать сто очков вперед современной ищейке. При охоте майюнгозавры пользовались не только когтями, но и особым рогом, растущим чуть выше ноздрей.
Аллозавр
Внешне аллозавр напоминает более известного нам гиганта, тираннозавра. Но в отличие от него, аллозавры практиковали охоту стаей: представьте себе встречу на узкой тропинке с компанией зверушек, достигающих трех метров в холке.
Спинозавр
Спинозавр, а вовсе не тираннозавр является самым крупным хищником из всех, что когда-либо жили на Земле. В 1915 году у северной границы Египта проводились раскопки, где и были найдены первые останки спинозавра. Интересно, что археологи целый месяц искали второго динозавра: просто не могли поверить в существование настолько огромного хищника.
Эдестус
Первые найденные останки мегалодона повергли археологов в шок. Ходила даже байка, будто кое-кто из группы больше никогда не заходил в море. Однако, обнаруженный чуть позже Эдестус делает мегалодона ярмарочным пугалом: семиметровая тварь на протяжении всей жизни растила не только зубы, но и самы челюсти. Зубы-то у эдестуса просто не выпадали, превращая его челюсти в кошмарные ножницы.
Ютараптор
Стайные хищники, с которыми перепутали велоцирапторов создатели «Парка Юрского периода». Умные, быстрые и ловкие рептилии разработали довольно хитрую охотничью тактику. Обманными маневрами ютарапторы загоняли жертву из леса на равнину, где ее уже поджидала другая часть стаи.
Саркозух
Этот величественный гигант — далекий, очень далекий предок современного крокодила. Двенадцатиметровый убийца к совершеннолетию набирал массу более шести тонн: у саркозуха даже не было естественных врагов в природе.
Гигантозавр
Некоторые ученые считают, что гигантозавр мог бы стать наиболее серьезной угрозой для зарождавшегося человечества. На основании многочисленных раскопок, археологи сделали вывод о теплокровности огромного (15 метров в длину) хищника. Такому охотнику не страшен мороз — если бы не метеорит, то нашим далеким предкам пришлось бы сражаться с этими тварями дубинами и камнями.
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