Самые страшные динозавры истории

Страшный ящер — вот, как переводится с древнегреческого динозавр (Dinosauria). Целых 160 миллионов лет эти огромные, пугающие создания безраздельно правили всей планетой. Останки динозавров обнаружены на всех материках: не случись падения астероида, кто знает, стал бы человек гордо именовать себя царем природы. Да и смог бы вообще выжить наш вид, вынужденный конкурировать с такими тварями?









Майюнгазавр

Аллозавр

Спинозавр

Эдестус

Ютараптор

Саркозух

Гигантозавр