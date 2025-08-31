С нами не соскучишься!

На протяжении истории человечества между людьми существовали не только личные, но и деловые отношения. Само собой, что в них должны были фигурировать деньги. Вот только общество долго эволюционировало, прежде чем дойти до современной системы денежного обращения. Обмен скотом, золотыми кольцами и монетки квадратной формы - путь к современным валютам был долгим и занятным.
Даже до таких монеток человечество пришло далеко не сразу. /Фото: tilda.com
В древнейшие времена, когда только зарождалась практика деловых отношений, люди начилась обмениваться вещами, которые имели сами, но при этом они требовались другой стороне. Работало это следующим образом: человек, имеющий сад, нуждался в каком-либо предмете мебели - значит, ему нужно было отправиться к плотнику с фруктами из своего сада, а взамен получал вожделенный стол или лавочку.
Бартер - это была основа деловых отношений в прошлом. /Фото: wikiрedia.org
Немного иная ситуация была в тех социумах, где большая часть населения была занята в одном и том же виде деятельности, или просто подобном хозяйстве. В этом случае ключевой разменной единицей зачастую была как раз продукция их труда. Ярким примером является история, когда среди горцев-чабанов в кавказском регионе на протяжении очень долгого времени вёл расчёт между собой в виде поголовья собстенных овец.
Владельцы скота им же и расчитывались. /Фото: kordon.org.ua
Качественно новым этапом можно условно считать ноу-хау нескольких древних народов, которые придумали использовать отдельные системы расчёта, а не бартер. Ярким примером в виде объекта денежного обращения были раковины либо камни.
Камушки и ракушки - популярный прародитель монеток. /Фото: vitkvv2017.livejournal.com
Вот тогда-то и стало понятно, что необходимо было придумать, каким долговечным и комфортным способом получить рассчитываться между собой. Произошло это во II тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте - там была введена в обиход для расчета практика использования золотых колец, а регионе Эгейского моря выбрали медные слитки. А новый виток появился в первой половине VII века до нашей эры на территории Лидийского царства и греческого острова Эгина разработали технологию производства одинаковых по размеру и виду кусочков металла в форме диска, на которых проставляли особые символы.
Китайский вариант древних монет. /Фото: lifeglobe.net
Именно таким образом появились монеты в качестве новой формы расчета — денежного обращения. И эта практика быстро распространилась по Евразии. Впрочем, силуэт древних монет всё-таки отличался: например, в Китае металлические деньги обладали квадратныс отверстием в центре, а вокруг размещались иероглифы. Когда появилась мусульманская религия, то там монеты не чеканили в людскими портретами, потому что это было против их верований. И всё-таки, самый большой отпечаток в современных деньгах оставили именно античная традиция изготовления монет - именно от них взяли традицию изображения потретов деятелей на одной из сторон.
