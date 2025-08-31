С нами не соскучишься!

Даже до таких монеток человечество пришло далеко не сразу. /Фото: tilda.com

Бартер - это была основа деловых отношений в прошлом. /Фото: wikiрedia.org

Владельцы скота им же и расчитывались. /Фото: kordon.org.ua

Камушки и ракушки - популярный прародитель монеток. /Фото: vitkvv2017.livejournal.com

Китайский вариант древних монет. /Фото: lifeglobe.net