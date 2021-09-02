Как выполнить отделочную строчку в 4 сложения

Тем, кто знаком с этой хитростью, проложить красивую отделочную строчку сразу в 4 нити не составит труда. Способ до гениального прост. Главное — четко соблюдать последовательность действий, уловив суть происходящего.

Примечательно и то, что строчку можно проложить не только однотонную, но и цветную. Нитки при этом можно выбрать в тон или по контрасту.



Первым делом берем пустую шпульку и делаем аккуратную намотку вручную. Важно, чтобы все 4 нити имели одинаковое натяжение, а в процессе наматывания не образовывались случайные витки или петли.



Положив изделие лицом вверх, прокладываем в нужном месте вспомогательную строчку нитками в тон.



Заряжаем шпульку с намоткой в 4 нити в челнок.



Прежде чем вставить челнок в машинку, регулируем натяжение нити. Для этого достаточно слегка ослабить винтик на челноке при помощи маленькой отвертки.



Перевернув изделие изнанкой вверх, прокладываем строчку по сделанному ранее вспомогательному шву.





Более детально о возможности самостоятельно сделать отделочный шов в несколько нитей в видео:

