7 «вредных» продуктов питания, которые на самом деле полезные



 

Сегодня о здоровом питании не говорит только ленивый. Во многом по причине того, что здоровый образ жизни – замечательная тема для всевозможных спекуляций. Временам борцы за него и вовсе доходят до абсурда. То вредно, это вредно, то не ешь, это в рот не бери. Слушая все это, уже есть желание поинтересоваться: а чем вообще питаться то?
Салатом небось, да еще и без майонеза?! Вся ирония в том, что большинство вещей хорошо в меру. А потому многие «вредные» продукты на самом деле могут быть даже полезными.

1. Сало


Сало даже очень полезное. |Фото: don24.ru.

 

Сало – сила, спорт – могила. Сало отнюдь не так вредно, как пытаются многие изобразить. И дело здесь вовсе не к том, что для многих славянских народов сало является национальным продуктом. Дело в том, что по уровню насыщения жирными кислотами оно стоит в одном ряду с красной икрой. Если есть сало каждый день, то допустимая норма составляет 30 грамм (и 10 грамм для худеющих). Но в действительности можно есть больше, ведь вы не едите сало действительный каждый день, точно также как не едите икру ложками.

2. Картофель


Нужно просто варить. |Фото: goodfon.ru.

 

Картофель действительно может быть источником серьезных проблем и бед. Но только не вареная картошка. Ее можно смело есть хоть каждый день, если не превышать суточную норму потребления данного продукта в 100 грамм. Главный плюс данного корнеплода заключается в том, что это источник быстрых углеводов. Они в свою очередь улучшают работу сердца и снижают отечность сосудов. Рекомендуется есть картошку без соли.

3. Шоколад


Если чуть-чуть, то не страшно.
|Фото: zastavki.com.

 

Настоящий шоколад может быть очень полезен. В данном продукте содержится большое число антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета человека. Само собой, не стоит забывать о том, что шоколад является продуктом повышенной калорийности. По этой причине суточная норма потребления данного продукта не должна превышать показателя в 20 грамм.

4. Сливочное масло


На самом деле очень полезно. |Фото: all-dieta.ru.

 

Сливочное масло – это настоящий кладезь полезных элементов, витаминов, кислот и минералов необходимых организму для нормального функционирования. К сожалению, вместе со всем этим, сливочное масло обладает просто пугающей калорийностью. На 100 грамм оно содержит 700 ккал! Поэтому полезной суточной нормой данного продукта считается показатель в 30 грамм.

5. Макароны


Не такие они и страшные. |Фото: hozyain.by.

 

Продукт из пшеницы сохраняет в себе большую часть клетчатки, а также огромное количество витамина B. Все перечисленное благотворно отражается на работе желудочно-кишечного тракта человека. При этом макароны также являются весьма калорийным продуктом из-за чего могут спровоцировать набор лишнего веса у человека. Чтобы не допустить подобного, следует употреблять в сутки не более 50 грамм данного продукта.

6. Кофе


Не более двух кружек в день. |Фото: wallbox.ru.

 

Кофе – один из лучших поставщиков в организм аминокислот, которые улучшают кровообращение и эластичность кожи. Кофе также способен повышать устойчивость к стрессу. При этом в больших порция данный напиток серьезно повышает давление и может блокировать усвоение кальция организмом. Ограничиться следует 2 чашками смолянистого напитка в сутки – не больше.

7. Майонез


Кушать нужно в меру. ¦Фото: noteru.com.

 

Майонез действительно очень вредный. Однако, если доля жирных продуктов в сутки еще не употреблена полностью, то нишу можно заполнить 1 столовой ложкой майонеза. Главное достоинство данного продукта в том, что он лучшим источником лецитина полезного для сосудов и нервной системы человека.

