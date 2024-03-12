Всё о бархатной мебели

Мебель с бархатной обивкой – это настоящая находка для тех, кто ценит элегантность, комфорт и изысканность в своем интерьере. Бархат – один из самых популярных материалов, который уже не первое столетие радует глаз своей роскошью и шармом.







Не стоит бояться экспериментировать с бархатом и воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Однако, перед покупкой такой мебели необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы, а также принять решение о готовности уделять ей особое внимание при уборке.



Бархатная мебель в интерьере является одним из самых роскошных и элегантных элементов декора. Эта уникальная ткань придает комнате изысканный и невероятно элегантный вид, создавая атмосферу роскоши и уюта. Однако, первый вопрос который может возникнуть — как долго такая мебель прослужит и как её мыть. Ведь на бархате пыль оседает особенно. Тут стоит понять, что интерьерный текстиль и ткани для пошива одежды — это разные вещи, и бархат, используемый в мебели, имеет свои особенности.





Бархатная мебель смотрится очень красиво



Специалисты определяют два основных вида бархата: смесовый и хлопковый. Смесовый бархат получается из смеси натуральных и синтетических волокон, что придает ему дополнительную прочность и износоустойчивость. Хлопковый же бархат, как можно догадаться из названия, изготавливается исключительно из натурального хлопка.



Визуально бархат можно разделить на три вида: коротковорсистый, средневорсистый и с фактурой. Кроме того, на ткани может быть нанесен различный рисунок разными способами.





Фактурный бархат



Одним из преимуществ бархатной мебели в интерьере является ее износоустойчивость. Бархат как материал гораздо более прочный и долговечный, чем обычные ткани. Он способен выдерживать множество нагрузок и не теряет своего первоначального вида даже после длительного использования. Конечно, со временем как и все ткани он начинает протираться, но это происходит точно не после первого года использования.



Еще одно важное свойство современного бархата — его пропитка различными смесями при производстве. Такие пропитки делают его еще более функциональным. Например, бархат может иметь защиту от выгорания на солнце или обеспечен влагоустойчивостью. Благодаря этим пропиткам, ворсинки бархата становятся водоотталкивающими, позволяя воде просто скатываться с поверхности.





Современные материалы водоотталкивающие



В магазинах или специализированных салонах можно увидеть, что каждый рулон обивочного бархата имеет маркировку: стул, шторы, кресло и т. д. Каждый из этих вариантов обладает своими характеристиками, включая степень износостойкости.



Если выбирать ткань для изголовья кровати, кресел в спальне или дивана на даче, то необязательно выбирать те образцы, которые используются для мебели в ресторанах и выдерживают большую нагрузку.





Бархатное изголовье кровати смотрится выигрышно



Бархатная мебель в интерьере — это великолепный выбор для создания уютной и стильной обстановки. Ее элегантный внешний вид, износоустойчивость и функциональность делают ее популярным решением среди дизайнеров и владельцев жилых помещений.



Конечно, у такой ткани есть свои плюсы и минусы

Но как ухаживать за этой прекрасной тканью?

Он обладает особым блеском и нежной текстурой, которые придают ему изысканность и роскошь. Мебель с бархатной обивкой станет настоящим акцентом любого интерьера, привнося в него шарм и элегантность. Бархатные диваны, кресла или пуфики прекрасно смотрятся в гостиной, спальне или даже в кабинете, создавая уютную атмосферу и подчеркивая стиль вашего помещения.Смотрится роскошноВторой плюс такой мебели – это комфорт и приятные тактильные ощущения. Бархатный покров приятен на ощупь, он мягкий, нежный и приятно облегает тело. Уютное кресло с бархатной обивкой станет прекрасным местом для релакса и отдыха, а бархатный диван приглашает провести вечер в приятной компании или насладиться чтением книги. Кроме того, бархат долго сохраняет тепло, что делает его идеальным выбором для холодного времени года.Третий плюс – это прочность и долговечность материала. Бархат имеет плотную структуру, которая позволяет ему выдерживать значительные нагрузки и сохранять первоначальный вид на протяжении долгого времени. Бархатная мебель не подвержена быстрому износу и не требует особого ухода. Достаточно регулярно производить чистку и предпринимать меры предосторожности, чтобы сохранить ее прекрасный вид и функциональность на долгие годы.Материал долговечныйИ последний, но не менее важный плюс – это возможность использования широкой цветовой гаммы бархатного материала. Выбор цвета бархата зависит только от фантазии и стиля интерьера. От благородных темных оттенков до нежных пастельных цветов – бархат будет смотреться завораживающе в любой гамме.Из минусов же можно выделитьМебель с бархатной обивкой часто является центральным акцентом в интерьере. Она выделяется на фоне остальной обстановки, становится объектом пристального внимания. Но это также означает, что любая пыль или грязь на бархатной поверхности будет очень сильно заметна. И чем темнее цвет обивки, тем более заметными становятся следы загрязнений.Бархат может забирать на себя всё вниманиеУборка мебели с бархатной обивкой может стать трудной задачей. Бархатные ткани требуют бережного отношения и очистки специальными средствами. Натуральные бархатные ткани не всегда просты в уходе, так как их нельзя стирать в стиральной машине или чистить с помощью абразивных средств. Кроме того, при контакте с влагой, бархатная обивка может изменить свою структуру и стать не такой пышной и привлекательной, если на ней нет специального покрытия.Также необходимо учитывать, что бархат может притягивать пыль и волосы. Это особенно актуально для владельцев домашних животных или людей, страдающих от аллергии. Все мелкие частицы оседают в глубоких ворсах бархата и, со временем, могут вызывать дискомфорт и проблемы с дыханием.Любые пятна будут видныКогда речь идет о искусственном бархате, владельцы могут обрадоваться – его можно отправлять в стирку. Прочная искусственная ткань способна выдержать процесс стирки, что значительно облегчает поддержание чистоты в доме. Однако, следует помнить о правильном выборе режима стирки и использовании специальных мягких средств для сохранения качества ткани.Но что делать, если в доме мебель с натуральной бархатной обивкой? В этом случае следует быть более осторожным и оградить ее от возможных загрязнений. Натуральный бархат более требователен в уходе и, к сожалению, не подходит для стирки. Однако, не стоит отчаиваться, поскольку существует ряд «народных» хитростей, которые помогут удалить загрязнения с бархатной обивки.За бархатом нужно тщательно следитьИ конечно же - сухая химчистка, которая является одним из самых популярных способов очистки бархата. Для этого вам понадобятся специальные средства, такие как влажные салфетки или спреи, которые помогут удалить пыль и пятна с поверхности ткани. Важно помнить, что при использовании таких средств необходимо быть аккуратным и проверить их на небольшом участке невидимой зоны, чтобы убедиться, что они не повредят ткань.Также можно воспользоваться пылесосом с насадкой «для мягкой мебели», чтобы удалить пыль и мелкие загрязнения. Тут стоит обратить внимание, что во время процесса очистки необходимо держать насадку на небольшом расстоянии от ткани, чтобы избежать повреждений.Можно и пылесоситьНатуральная бархатная мебель — прекрасный выбор для интерьера, но требует бережного ухода. Будьте внимательны при использовании ткани и следуйте рекомендациям по уходу, чтобы она служила вам долгое время. Независимо от того, нужно ли стирать искусственный бархат, использовать народные средства или применять сухую химчистку для натурального — стоит лишь уделить немного сил поддержанию чистоты мебели и она прослужит своим владельцем много лет, сохраняя первоначальный гладкий и бесящий вид.Зато очень красивый интерьер