Как вырастить вишню без поросли

Чаще всего от обилия корневой поросли страдают вишни, сливы и алыча. Но можно заметить, что появляются эти ненавистные отростки далеко не на всех деревьях. С чем же связано бесконечное кущение в приствольном круге и как его избежать?



Обращали внимание, что на молодом саженце вишни, которому 2-3 года, никогда не бывает корневой поросли. Но годы идут, и вот в самом начале сезона вы обнаруживаете, что дерево в своем приствольном круге не одиноко. Поросли вишни достаточно появиться один раз и дальше она превратится в настоящую напасть – чем чаще и безжалостнее вы будете ее кромсать, тем активнее она начнет прорастать.

Корневая поросль на вишне появляется, если дерево было травмировано – сильно обрезано, подмерзло, получило ожог, его корни попали под лопату, оно заболело и т.д.

Поэтому, чтобы вырастить вишню без поросли, нужно соблюсти пять простых правил.



1. Выбирайте качественный подвой вишни

2. Не тревожьте корни дерева

3. Проводите формировку вишни правильно

4. Обеспечьте запас влаги корням

5. Трижды за сезон подкармливайте вишню

При покупке саженца обращайте внимание не только на сорт всего растения, но и на сорт подвоя. Так, например, если дерево привито на Владимирскую или Шубинку – корневой поросли не будет. Минимально ее количество и у саженцев на клоновых подвоях.А вот корнесобственные вишни поросль дают обильно при любой удачной ситуации.Хороший подвой для вишни можно вырастить самому из косточки. Отправляйтесь в сад к тому, у кого есть Владимирская или Шубинка, наберите горсть ягод и посадите косточки сразу на постоянное место. Через три года привейте на них любой желаемый сорт.Хотя на даче на счету каждый квадратный метр, постарайтесь не сажать ничего под вишнями. Исключением могут стать только неприхотливые почвопокровники, которые не нужно рыхлить, или газон. Дело даже не в том, что культуры будут бороться за питание с молодым саженцем, а в том, что при перекопке почвы вы можете задеть корни вишни и стимулировать этим образование корневой поросли.Порой поросль, лезущая в приствольном круге вишни, это не результат плохого ухода, а всего лишь прорастающие косточки. Ведь не только дети, но и взрослые грешат поеданием спелых ягод прямо с дерева. Поэтому прежде чем что-то менять в выращивании вишни, проверьте, точно ли это корневая поросль или отдельные деревца.Оптимальным вариантом станет мульчирование приствольного круга растительным материалом. Это предохранит грунт от пересыхания и растрескивания, а корни от повреждения. Правда, уже при посадке нужно будет выкопать на расстоянии метра от ствола неглубокую канавку по кругу – в нее вы сможете вносить удобрения в дальнейшем.Слишком сильная или несвоевременная обрезка вишни может не только лишить вас урожая на ближайшие пару лет, но и спровоцировать рост корневой поросли. Дерево, получившее повреждения, всеми способами пытается размножиться, чтобы выжить, и поросль – одна из первых реакций.Чтобы не запускать этот процесс собственноручно, не обрезайте вишни кардинально. Лучше растяните процесс формирования старой вишни на 2-3 года, а молодые деревца обрезайте по мере отрастания, не давая им загущаться. И помните – побеги на вишне прореживают, а не укорачивают.Поливать вишню нужно нечасто, но обильно. При кратковременных поливах промачивается лишь верхний слой грунта, и именно в нем начинает активно развиваться поросль. Если же поливать деревья раз в 2-3 недели, но на глубину более полуметра, такого не случится.30-50 л – для саженца;50-80 л – для деревьев в возрасте от 3 до 5 лет;120-150 л – для деревьев старше 7 лет.Чтобы дерево было сильным и легко противостояло погодным и бытовым неурядицам, не забывайте регулярно его подкармливать, при этом не ограничивайте органикой. Разделите внесение удобрений на три части и начинайте проводить не раньше, чем дереву исполнится три года.Весной по распустившимся листьям опрыскайте вишню раствором мочевины (40 г на 10 л воды).В августе после плодоношения заделайте в приствольный круг 40 г суперфосфата и 60 г калийной соли.В октябре в канавку по периметру кроны внесите 30-40 кг компоста.Если все усилия не помогли или вы узнали об этих правилах слишком поздно, и корень дерева уже «активировал программу размножения», удаляйте корневую поросль правильно, чтобы она больше никогда не появлялась в вашем саду.