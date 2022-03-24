10 культовых фильмов про настоящих психопатов, которых стоило бы опасаться в реальной жизни

Такие милые психопаты...
Между гениальностью и сумасшедствием весьма тонкая грань. Во всяком случае, так утверждают психологи. Мы собрали в нашем обзоре фильмы про людей, которые эту грань перешагнули. Тихие и буйные, злые и добрые, жестокие и милые – такие разные, но обязательно сумасшедшие персонажи кого-то напугают, кого-то развеселят, а кого-то влюбят в себя. Ведь все эти эксцентрики, социопаты, маньяки и шизофреники – действительно незаурядные личности.
1. «Олдбой»
Кадр из фильма «Олдбой»./фото: akoola.org
режиссер Пак Чхан-ук
После своего триумфа на Каннском кинофестивале, где до главного приза не хватило всего лишь одного голоса, и где за картину "топил" сам Квентин Тарантино (как председатель жюри), этот фильм получил статус культового. Прежде всего, в нем есть стиль. А когда продукт в хорошей упаковке, это повышает интерес к нему вдвойне. Так и здесь, интригующая своим, на первый взгляд, бессмысленным садизмом, история выглядит неприлично эстетично.
Запомните имя Чон Джон-хун - это один из лучших операторов современности. Так что же могло заставить долгих 15 (!) лет томить человека в камере-одиночке и не давать ему выхода в свет? Или это было наглядное пособие как воспитать из него зверя? Ведь, по сути, вариантов потом только два: сойти с ума, стать овощем безвольным, или в порыве мести перестать быть человеком. И еще неизвестно что хуже.
2. «Семь»
Кадр из фильма «Семь»./фото:yapx.ru
режиссер Дэвид Финчер
В свои 33 года режиссер поставил фильм, где герой добровольно идет на смерть. Но не спешите называть его невинной жертвой. Им вполне может оказаться психопат-убийца. В начале известно только то, что тот, кто оставляет тела с символической загадкой, чрезвычайно умен (к слову, на эту роль хотели пригласить вокалиста R.E.M., автора хита "Losing my religion"). Ему не составило труда заинтриговать всё полицейское отделение и заставить двух крутых детективов броситься его искать.
Впрочем, один из детективов желанием не то чтобы горит, он знает наперед, что ничего хорошего из этого не выйдет... Но молодость напарника берет своё. Какие грехи самые страшные у человека? Почему они смертные? И что нужно сделать, чтобы добро стало злом, чтобы хороший коп стал преступником... Как минимум - причинить ему вред, как максимум - заставить его сделать то же. А кого сажать в тюрьму?
3. «Старикам тут не место»
Кадр из фильма «Старикам тут не место»./фото:kinomania.ru
режиссеры братья Коэны
Как продолжение истории про один из смертных грехов выглядит и этот триллер. Обычный парень, разве что с оружием немного крутой, живет в тихом американском городке, звезд с неба не хватает. Но однажды находит "грязные" деньги. После мафиозных разборок никого не осталось в живых и он решил их себе присвоить. И подписал себе тем самым приговор. Не он один про эти деньги знает. Как дьявольская кара за ним устремляется Он. Человек-зло, принципиальный и требующий того же от других, слабости он не прощает. Возможно, в этом и заключена его роль - искоренять грех жадности из человека? Как бы то ни было, убивать он умеет. И загадывать загадки тоже.
4. «Одержимая»
Кадр из фильма «Одержимая»./фото:gametor.su
режиссер Анджей Жулавски
Глаза навыкате, камера вокруг лица летает, героиня сходит с ума, что делать ее муж не понимает... И ведь дело не в банальной истерии - жена ему изменила с бесом! Ему придется даже познакомиться с ним... Режиссер Анджей Жулавски известен тем, как доводит актеров до нервного срыва. Они у него должны играть максимально экспрессивно, пуще чем в театре. При этом ни о какой фантастике речи не идет с такой игрой.
Гиперреализм вхождения в персонаж принес Изабель Аджани всевозможные награды за женскую роль. Ее героиня - живое воплощение шизофрении на экране, причем по сюжету не до конца ясно, ее ли собственной или "нормального" мужа. Режиссера волновала на тот момент проблема Веры. Точнее, ее отсутствия у человека, вырождения в нечто страшное, совсем как тот бес хвостатый. То есть, это далеко не элементарный фильм ужасов, как можно подумать.
5. «Психо»
Кадр из фильма «Психо»./фото:tasteofcinema.com
режиссер Альфред Хичкок
Классика кинематографа, один из лучших фильмов Хичкока, признанного мастера саспенса. Здесь идеально практически всё. И выверенный сценарий, и правдоподобная игра актеров, а главное - правильно подобранная дистанция к герою. Некоторая отстраненность камеры в один момент становится как будто взглядом Бога. То есть, главным игроком. Если до этого она просто выполняла свою функцию фиксирования тех или иных действий героев, то потом она неожиданно и зловеще будто оживает.
И тут же зло материализуется из-за занавески. Психоз героини, ее паранойя и мания преследования приводят к закономерному повороту сюжета, но неожиданность того, как этот страх материализуется и от кого будет исходить угроза - резко поднимают зрительский адреналин, натурально пугают. А так всё хорошо начиналось... Деньги, свобода...
6. «Темный рыцарь»
Кадр из фильма «Темный рыцарь»./фото:negani.com
режиссер Кристофер Нолан
Казалось бы, фантастический жанр не должен как-то пугать зрителя, к нему изначально несерьезное отношение. Однако же, в этом фильме границы жанра удалось размыть. Во многом благодаря хорошему сценарию и гениальной игре антигероя, персонажа Хита Леджера. Такого Джокера вы еще не видели. Исключительно самобытный персонаж, адски серьезный и оттого его черный юмор ничуть не смешной. В смысле, страшно засмеяться, когда твоей жизни угрожает клоун. И даже кажется, что он сильнее Бэтмена. Но не людей. Как оказалось, человеческая гуманность превыше его козней. Ну и, пожалуй, в пользу фильма говорит тот факт, что он собрал в прокате боле миллиарда.
7. «Сияние»
Кадр из фильма «Сияние»./фото:pobedpix.com
режиссер Стэнли Кубрик
Кто не видел сцену с топором? Кто не знает этот уже легендарный мем в интернете? Холодный, индифферентный поначалу фильм, после середины начинает пульсировать кровью. В героя вселяется бес, его раздражительность выходит за рамки бумаги. Выверенный стиль, отсутствие ответов на вопросы, саспенс без необходимости показывать отвратительное или заведомо страшное в кадре - всё это Кубрик умело соединил в своем творении и позволил Джеку Николсону после пыток в "Полете над гнездом кукушки" вволю оторваться. За его персонажем интересно наблюдать в развитии, он достаточно медленно звереет, проявляет свою сущность. Никто никуда не спешит...
8. «Молчание ягнят»
Кадр из фильма «Молчание ягнят»./фото:gametor.su
режиссер Джонатан Демме
Здесь герой берет свое сочетанием несочетаемого. Любовь к искусству у него прекрасно получается совмещать с поеданием живых людей. Человек, который неистово любит классическую музыку и красивых, умных женщин... Но смотрит он при этом не мигая, впитывает в себя всё, как Хаббл. И если бы у музыки была материя, будьте уверены, он бы ее поглотил. К слову, Энтони Хопкинс, исполнитель главной роли отметился также и тем, что в реальной жизни написал партитуру для вальса. И весьма достойно. То есть, это тот случай, когда актер не играет. Он живет. Просто у него такой вкус необычный. Подумаешь.
9. «Агирре, гнев божий»
Кадр из фильма «Агирре, гнев божий»./фото:smotreti-serial.ru
режиссер Вернер Херцог
Здесь нужно смотреть не трейлер или описание фильма, а просто на фамилию режиссера. Человек который не боится абсолютно ничего в этом мире, исповедует "правду" на экране и готов залезть в самые густые заросли актерской души, чтобы вытащить её наружу. Своего любимого актера он отправляет в густые леса Амазонки на поиски золотого Грааля в образе испанского конкистадора. Деньги и так не очень положительно на человека влияют, а когда они перед глазами в виде золотых слитков и неограниченной власти, то скатиться с ума не так уж и сложно. Атмосфера тотальной деградации и разрушения нормальной психики героя... Сам режиссер говорил, что леса Амазонки вызывают у него не чувство девственной, райской природы, а места для убийства. Где всё и вся в борьбе за жизнь.
10. «Зеленая миля»
Кадр из фильма «Зеленая миля»./фото:aquastok.weebly.com
режиссер Фрэнк Дарабонт
Пожалуй, не самый ожидаемый фильм в этом списке. Но роль антигероя-психопата стоит того, чтобы включить его сюда. В предыдущих картина людьми руководило многое, в основном ослепление деньгами, месть. Здесь же - патологическая страсть к жестокости. Издевательству. Садизму. И это болезнь. За ней страшно наблюдать и едва ли можно излечить. Даже такой доктор, как заключенный в тюремной камере герой, не смог с ней совладать. Он этой опухоли и сам боится... Великолепная игра всех актеров, мастерская режиссура Фрэнка Дарабонта и "хирургическая операция" над зрителем во имя жизни сделали этот фильм и электрический стул знаменитым.
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