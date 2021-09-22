Трюк с монеткой для угона автомобиля: На каких машинах не действует, а кому следует быть начеку

Трюк с монетой: можно ли угнать автомобиль, используя такой метод.

Может ли дверь остаться незапертой из-за монеты.

Для чего злоумышленники оставляют монету в двери автомобиля.

У современных иномарок дверь закроется, несмотря на монету.