Трюк с монеткой для угона автомобиля: На каких машинах не действует, а кому следует быть начеку

Трюк с монетой: можно ли угнать автомобиль, используя такой метод.
Тема угонов автомобилей не нова: владельцы машин придумывают все новые способы защиты своих железных коней, а злоумышленники - изобретают хитрые трюки, чтобы незаконно завладеть авто. Об одном из таких трюков писали неоднократно в Интернете: якобы если под ручку одной из дверей положить монетку, то после машину можно открыть без труда. Ответы на вопросы о том, правда ли это или выдумка, и кому следует быть на чеку - в нашем обзоре.
Может ли дверь остаться незапертой из-за монеты.
Трюк, который проделывают злоумышленники, выглядит следующим образом: монетку подкладывают между ручкой и дверью. В результате водитель ставит машину на сигнализацию, слышит сигнал, что двери заблокированы, но на самом деле одна из них остается незапертой. Этого-то и ждет злоумышленник, чтобы проникнуть внутрь машины.
Для чего злоумышленники оставляют монету в двери автомобиля.
Когда информация о трюке, которым пользуются угонщики, была растиражирована в Интернете, многие автослесари стали проверять, так ли это на самом деле. Проверить опытным путем, закроется ли дверь при наличии монетки, не составило труда. Результаты оказались неожиданными.
Одни мастера сразу заявили, что такая информация - фейк, трюк не работает, другие же изучили все более внимательно. Оказалось, что владельцам современных иномарок бояться нечего, монетка в двери никак не повлияет на закрытие замка. В то же время автовладельцам, у которых сохранились машины с пробегом более 30 лет, помнить о такой потенциальной опасности нужно.
У современных иномарок дверь закроется, несмотря на монету.
Блокировка двери монеткой произойдет на тех моделях, где ручка напрямую соединена тягой с центральным замком. В последние 20 лет большинство автомобильных заводов такую конструкцию замка на дверях авто не использует, но вполне вероятно, что остался ряд бюджетных машин, на которых за годы ничего не поменялось. Их владельцам нужно быть начеку.
Кроме того, всем водителям без исключения желательно соблюдать элементарные правила безопасности. Во-первых, быть начеку, следя за состоянием дверей машины, ручек и стекол. Во-вторых, использовать ключ для закрывания дверей. Если все же отдаете предпочтение дистанционному пульту, не поленитесь вручную проверить, закрыты ли двери.
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