Самые важные для женщин витамины и минералы

Потребности каждого человека в питательных веществах не одинаковы. В то время как большинство людей получают пользу от одних и тех же витаминов и минералов, потребности женщины могут немного отличаться, потому что ее организм переживает разные изменения на протяжении всей жизни. Вот десять питательных веществ, которые важны для женщин.

Фолиевая кислота

Железо

Кальций

Витамин Д

Магний

Витамин Е

Жирные кислоты омега-3

Калий

Витамин С

Клетчатка