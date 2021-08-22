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Что не так с традиционным рецептом мяса по-французски, и еще 6 ошибок, которые портят вкус еды


Что не так с традиционным рецептом мяса по-французски, и еще 6 ошибок, которые портят вкус еды

Кулинария - дело тонкое. Казалось бы, обычно готовим с десяток привычных блюд, и ошибиться в них просто невозможно. Но на самом деле даже в варке макарон и приготовлении мяса под майонезом многие допускают досадные промахи, из-за которых вкус приготовленной еды значительно портится. Ниже - топ-7 ошибок, которых следует избегать на кухне.

1. Крупы и орехи


Вымачивайте орехи перед едой. |Фото: Femiana.ru

Вымачивайте орехи перед едой. |Фото: Femiana.ru

 

Цельнозерновые крупы и орехи - настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. Люди, которые придерживаются правильного питания, стараются насытить ими повседневный рацион. Правда, нужно помнить, что для хорошего усвоения в организме всех этих полезных веществ и крупы, и орехи нужно вымачивать в воде. Просто залейте водой орехи перед употреблением и крупу перед варкой, так эти продукты будут гораздо лучше усваиваться.

2. Листья салата


Листья салата можно и резать, и рвать руками. |Фото: bolshoyvopros.ru

Листья салата можно и резать, и рвать руками. |Фото: bolshoyvopros.ru

 

Рвать или резать - этот спор извечен. Кто-то за то, чтобы измельчать листья салата ножом, кто-то предпочитает рвать листья руками. Дело, конечно, не только в экономии времени и сил. Диетологи изучили вопрос с научной точки зрения. Оказалось, что при нарезке салат содержит больше антиоксидантов, но они придают ему горьковатый вкус.
Если же рвать листья, то удастся сохранить калий и витамин С. Так что выбирайте тот способ, который по душе. И в одном, и в другом случае польза будет.

3. Заправка для овощей


Антиоксиданты из овощей усваиваются только с жирами. |Фото: 24smi.org

Антиоксиданты из овощей усваиваются только с жирами. |Фото: 24smi.org

 

Коль уже зашла речь об антиоксидантах, то нужно отметить, что они усваиваются только при наличии в блюде жиров. Следовательно, ответ на вопрос о том, можно ли питаться салатами без заправки в целях похудения, - очевиден. Лучше все же добавлять ложку масла по вкусу. Интересно, что фруктовые антиоксиданты тоже лучше усваиваются с жирами, например, с йогуртом.

4. Спагетти


Спагетти варите в большом количестве воды. |Фото: gastronom.ru

Спагетти варите в большом количестве воды. |Фото: gastronom.ru

 

Чтобы сварить спагетти правильно, повара рекомендуют отказаться от столь привычного нам промывания пасты под струей холодной воды. Помимо этой грубой ошибки, напоминают, что воды в кастрюле должно быть много, ее подсаливают в процессе. Совет с добавлением масла в воду, чтобы макароны не слипались, не действует, спагетти это не грозит.

Итак, нужно отварить спагетти почти до готовности, слить воду и добавить томатный соус.

5. Морепродукты


Морепродукты готовьте быстро. |Фото: cookinsider.ru

Морепродукты готовьте быстро. |Фото: cookinsider.ru

 

Правильно сварить морепродукты не так сложно, как кажется. Главное, запомнить правило: все должно быть быстро. Если речь идет о кальмарах, то их достаточно опустить в кипяток на полминуты, замороженные вареные креветки - на 2-3 минуты, сырые - на 3-4 минуты. Если вдруг вы передержали кальмаров в кипятке, то варите тогда еще 20 минут и дайте отстояться в воде еще полчаса. Тушка снова станет мягкой.

Другие тонкости приготовления морепродуктов можно узнать из публикаций на сайте Novate.ru.

6. Майонез


Не запекайте майонез. |Фото: eda.ru

Не запекайте майонез. |Фото: eda.ru

 

Правила приготовления еды с майонезом вообще рушат все привычные нам способы. Во-первых, не рекомендуется запекать что-либо под майонезом, поскольку при нагревании продукт расщепляется на яйца и масло, и ничего хорошего из затеи не происходит. В принципе, весь вкус и красоту дает только сыр.

Во-вторых, нет смысла мариновать мясо или рыбу в майонезе, добавлять его в кляр. В таком маринаде на открытом огне блюдо приготовится пересушенным и жестким.

7. Теплая еда


Продукты можно убирать в холодильник теплыми. |Фото: aif.ru

Продукты можно убирать в холодильник теплыми. |Фото: aif.ru

 

Наши мамы приучили нас оставлять еду до полного остывания на кухне и только после этого ставить ее в холодильник. На самом деле это чревато размножением в ней бактерий (особенно если батареи на кухне греют исправно). Чтобы этого не произошло, через пару часов, когда кастрюля будет уже комнатной температуры, убирайте ее в холодильник. Главное, подложите под нее на полку доску или подставку под горячее. Метод действует только для современной техники, у которой есть режим No Frost.

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Что не так с традиционным рецептом мяса по-французски, и еще 6 ошибок, которые портят вкус еды

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Что не так с традиционным рецептом мяса по-французски, и еще 6 ошибок, которые портят вкус едыПодписаться на мой Instagram
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