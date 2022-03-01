9 библейских персонажей, которые совершали недопустимые вещи с точки зрения христианской морали

Караваджо. «Давид с головой Голиафа».
Библия – самая продаваемая книга в мире. А ещё это «путеводная звезда» для христиан, сборник интереснейших легенд и пособие по этике, нравственности и морали. И при этом в этой книге больше интима и насилия, чем в пресловутой «Игре престолов». Может показаться странным и невероятным, но многие из библейских персонажей, которых принято считать добродетельными праведниками, совершали порой откровенно безнравственные и отвратительные поступки.
1. Елисей
Святой Елисей.
Елисей был пророком, который, как считается, жил в IX веке до нашей эры. Когда Илия, который был учителем Елисея, был призван на небеса, Бог повелел ему назначить Елисея в качестве нового пророка. Он совершил много чудес: к примеру, вернул воду в город Иерихон и воскресил сына одной женщины, но в послужном списке Елисея есть одно «чудо», которое действительно выделяется среди прочих.
Когда пророк шел в город Вефиль, ему навстречу выбежала группа детей, которая начала смеяться над его лысиной (что интересно, это единственное упоминание в Библии, что Елисей был лысым). В итоге пророк проклял детей смертным проклятием. Сразу же прибежали два медведя и разорвали детей на куски. Еще раз — праведный пророк, почитающий бога, жестоко убил сорок два ребенка, потому что они смеялись над ним. А сегодня он почитаемый святой.
2. Иаиль
Иаиль, убивающая Сисару.
Возможно, многие даже не слышали об Иаили. В Библии описывается битва между двумя генералами: Бараком, генералом израильской армии, и Сисарой, лидером ханаанской армии. Когда в ходе сражения чаша весов склонилась на сторону израильтян, Сисара решил бежать в пустыню (в это время израильтяне убили всех ханаанцев). Ему удалось наткнуться на палатку, принадлежащую его союзнику, человеку по имени Хебер Кенерит.
Жена Хебера по имени Иаиль, выбежала наружу, чтобы поприветствовать Сисару и провела его в палатку, заверив, что ему нечего бояться. Затем она спрятала его под одеялами (Барак все еще преследовал Сисару, пытаясь найти его в пустыне), дождалась, пока он не заснет, а затем вбила ему в колову кол, прибив голову полководца к земле.
3. Давид
Давид с головой Голиафа.
Царь Давид, пожалуй, самый праведный человек в Библии (хотя он в одиночку убил и оскопил 200 мужчин по просьбе жены). Но, как показывают некоторые примеры, жестокость и массовый геноцид идут рука об руку с праведностью, и, как правило, праведный человек и начинает бойню. К примеру, Давид во главе своей армии вторгся в несколько соседних земель.
В Библии не сказано ни о малейших причинах этого, кроме косвенного упоминания, что люди, которых он убил, были «старыми жителями земли», так что, похоже, царь просто уничтожал коренные народы. Армия Давида убила всех мужчин и женщин в городах, которые он завоевал, а затем увел весь их скот на свою землю, оставив города в руинах. Даже история Дэвида и Голиафа, которую обычно рассказывают детям, заканчивается тем, что Давид отрубает голову поверженного Голиафа и забирает ее с собой.
4. Самсон
История Самсона
Самсон был человеком, которому Бог даровал сверхчеловеческую силу, чтобы помочь ему уничтожить «злых» филистимлян. Однако, «что-то пошло не так» и Самсон начал убивать все больше и больше людей. К примеру, он поспорил с тридцатью людьми, что никто не сможет отгадать его загадку. Спорил он на тридцать шелковых рубашек. Эти люди обманом выведали ответ у жены Самсона, но тот, чтобы не отдавать долг, сделал что-то непостижимое и скорее похожее на поступок маньяка. Самсон убил тридцать человек, раздел их и отдал их одежду своим оппонентам.
5. Илия
Илия на колеснице.
Ранее уже упоминалось, что Илия был пророком, который сделал Елисея своим преемником, прежде чем Бог послал огненную колесницу, чтобы вознести Илию на небо. Излишне говорить, что он считался святым. В то время, когда Илия был пророком в Израиле, наступил период, когда многие люди стали поклоняться языческому богу Ваалу. Илия был встревожен этим поворотом событий и призвал 450 пророков Ваала, чтобы доказать им ошибочность их веры. Он велел им убить быка и положить его на жертвенник Ваалу, а затем молиться их божеству, чтобы то осветило алтарь.
Пророки молились несколько часов, но ничего не случилось. После этого Илия убил другого быка и положил на алтарь, после чего начал молиться Богу. Немедленно вспыхнул огонь, после чего пророки Ваала уверовали в «истинную веру». Но Илие этого было мало — он по очереди отвел каждого пророка Ваала к реке, где хладнокровно убил их всех.
6. Иеффай
История Иеффая.
Иеффай родился в Галааде и был богатым человеком, но его мать была блудницей, а это означало, что Иеффай был обречен на остракизм. Его буквально вышвырнули из дома, лишив наследства. Спустя несколько лет израильтяне начали войну против аммонитян. Они отыскали Иеффая и попросили его вернуться в Галаад, чтобы возглавить войска. В этот момент царь Аммона просил Израиль просто позволить им жить спокойно, а ответ израильтян в значительной степени был типичным для любой «священной» войны: «Кого Господь Бог наш прогонит от нас, тем мы и овладеем».
Итак, Иеффай возглавил войска, но перед битвой заключил сделку с Богом: если он победит, то пожертвует первое, что встретит его дома по возвращению. Когда Иеффай с победой вернулся домой, ему навстречу выбежала радостная дочь. В итоге Иеффай совершил ритуальное жертвоприношение своей единственной дочери, чтобы сохранить благосклонность Бога.
7. Иегу
История царя израильского Иегу.
Иегу стал царем Израиля после жестокого переворота, в ходе которого был свергнут предыдущий царь Иорам. После битвы Иегу преследовал и убил всю семью Иорама (70 человек), а их отрубленные головы свалил в кучу за городскими воротами. Затем он проехал по еще живой матери Иорама на своей колеснице. Но это еще далеко не все. Когда нового царя помазал на царствование пророк Елисей, Иегу решил продолжить «чистки».
Чтобы избавиться от слухов, что он поклонялся Ваалу, новый царь попросил всех служителей Ваала принести огромную жертву в его честь. Когда собрались люди со всего царства, они буквально забили святилище Ваала. Иегу отдал приказ своей армии вырезать их всех подчистую. Чем не геноцид.
8. Иисус Навин
У стен Иерихона.
История о том, как Иисус разрушил стены Иерихона с помощью трубного гласа, известна практически всем. Но обычно забывают сказать о настоящем геноциде. После того, как пали стены, армия Навина вошла в город и вырезала всех без разбору: мужчин, женщин и детей. Более того, это был не единичный случай — Иисус прошелся огнем и мечом по всему Израилю. Города Либна, Лахис, Эглон, Хеврон и Дебир армия Иисуса Навина сровняла с землей, полностью уничтожил в них все живое.
9. Моисей
Эдвин Лонг
Дочь фараона. Нахождение Моисея
Дочь фараона. Нахождение Моисея
Моисей наиболее известен тем, что вывел израильтян из Египта Книга Исхода рассказывает о десяти казнях, том, как разошлись воды Красного моря, и о получении от Бога Десяти Заповедей. Но израильтяне не просто бесцельно скитались сорок лет в пустыне: большую часть этого времени они потратили на вторжения в другие города.
После победоносной битвы против мадианитян Моисей дал следующий приказ: «Убивайте каждого мужчину, каждого младенца мужского пола и всех женщин, которые познали мужчину, возлежав с ним. А всех девочек, которые не познали мужчину, возлежав с ним, оставьте себе». По сути, это было разрешение изнасиловать всех маленьких девочек в городах Мадианита
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