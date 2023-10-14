15 японских изобретений, после которых этот мир изменился до неузнаваемости

Гляди, чего придумали...
Япония – страна, которая задаёт моду на гаджеты во всём мире. Именно здесь были придуманы многие устройства от оружия до электроники, которыми пользуется весь мир. Японские изобретения проникли в современную культуру, развлечения и повседневную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что мир не был бы таким, каким он есть, без изобретений Страны восходящего солнца.
1. Рикша
Японское изобретение: рикша.
Все видели эти повозки, которые тянет, взявшись за оглобли, человек. Это умное и простое изобретение называется рикшей, и оно было впервые изобретено японцами в 1860 году. В то время это был недорогой и популярный вид транспорта. А такси? Оно появилось гораздо позже.
2. Роман
Японское изобретение: роман.
«Повесть о Гэндзи», написанная в Японии в XI веке, считается первым романом в истории. Он был написан женщиной по имени Мурасаки Сикибу и повествует о прекрасном аристократе и его многочисленных романах.
3. Микрокомпьютер
Японское изобретение: микрокомпьютер.
Sord SMP80 / 08, изобретенный и разработанный в 1972 году, был первым микрокомпьютером. Хотя он так и не пошел в массовое производство, это был большой шаг в развитии компьютеров.
4. Плеер
Японское изобретение: плеер.
Хотя подобная технология уже существовала в течение некоторого времени, Sony выяснила, как «упаковать» кассету с лентой в компактную коробку, что позволило слушать музыку на ходу. Компания назвала свое устройство «Walkman» и выпустила его в 1979 году.
5. Компакт-диски, DVD-диски и Blu-Ray
Японское изобретение: компакт-диски, DVD-диски и Blu-Ray.
Компакт-диски были изобретены японцами из Sony и голландцами из Philips. Компании обсудили вместе свои разработки и пришли к решению выпускать унифицированные 115-миллиметровые диски, на которые помещалось 74 минуты музыки. Позже Sony продолжила свои разработки, выпустив DVD, а также ввязалась в войну технологий против HD-DVD со своим диском Blu-Ray.
6. Эмодзи
Японское изобретение: эмодзи.
Именно японцев нужно поблагодарить за смайлики-эмодзи на телефоне. Созданный Сигэтака Куритой и его командой в компании NTT DoCoMo, язык идеограмм и смайликов использовался в качестве способа передачи информации и эмоций.
7. Видеокамера
Японское изобретение: видеокамера.
Хотя карманные устройства для записи видео существовали с 1950-х годов, Sony выпустила самую первую видеокамеру в 1983 году. Она записывала все на ленту Betamax и была намного проще, чем предыдущие способы записи фильмов.
8. Камера для телефона
Японское изобретение: камера для телефона.
Сегодня наличие камеры на мобильном телефоне является обычным делом, но еще в 1999 году это было чем-то неслыханным. Японская компания Kyocera Corporation выпустила первый сотовый телефон с камерой VisualPhone VP-210, который мог хранить до 20 изображений в формате JPEG.
9. Карманный калькулятор
Японское изобретение: карманный калькулятор.
Калькуляторы существуют уже в течение долгого времени. Но первый карманный калькулятор на микрочипе был изобретен японской компанией Busicom в 1970 году. Он назывался Busicom LE-120 Handy.
10. QR-код
Японское изобретение: QR-код.
Сегодня любой может использовать QR-код, чтобы получить информацию о компании или продукте. Изначально эта технология была изобретена в 1994 году дочерней компанией Toyota под названием Denso Wave.
11. Литий-ионная батарея
Японское изобретение: литий-ионная батарея.
В Японии компания Asahi Kasei проделала значительную работу над технологией перезаряжаемой литий-ионной батареи, в корне изменив ранее проведенные исследования. С помощью Sony Corporation она выпустила эту технологию на потребительский рынок.
12. CRISPR
Японское изобретение: «CRISPR».
Хотя технически никто не «изобрел» универсальный метод редактирования генов CRISPR, в 1987 году, первыми его обнаружили Ёсидзуми Исино и его команда в Университете Осаки. К сожалению, в то время они не понимали, что они обнаружили. Однако их исследование заложило основу для будущего.
13. 3D-печать
Японское изобретение: 3D-печать.
3D-печать может показаться новым изобретением, но эта технология существует уже 37 лет. В 1981 году в Нагойском муниципальном промышленном научно-исследовательском институте Хидео Кодама опубликовал свою идею о быстрой системе прототипирования с использованием фотополимеров. Это была первая концепция 3D-принтера.
14. Флэш-память
Японское изобретение: флэш-память.
Флэш-память позволяет современным смартфонам хранить данные, такие как музыка, фотографии и видео. Фудзио Масуока, который в то время работал в Toshiba, изобрел флеш-память в 1984 году, чтобы решить проблему хранения данных даже на выключенном устройстве.
15. Скоростной поезд
Японское изобретение: скоростной поезд.
Поезда в Европе и Соединенных Штатах частично утратили свою важность после начала массового производства автомобилей. Однако в Японии все было не так. В Японии была изобретена и открыта первая высокоскоростная железнодорожная линия, а первый «поезд-пуля» отправился из Токио в Осаку в 1964 году. Это изобретение завоевало всемирную популярность, особенно в густонаселенных районах, нуждающихся в быстром массовом транзите.
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