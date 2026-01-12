Разные пятна требуют разного подхода

Красное вино, шоколад или губная помада, попавшие на одежду, больше не испортят вам настроение. Против разных пятен есть простые и очень эффективные средства.







СОДА

ЛИМОН

МОЛОКО

ЭВКАЛИПТ

МЫЛО С ЖЕЛЧЬЮ

ПЕКАРСКИЙ ПОРОШОК

АСПИРИН

КУБИКИ ЛЬДА

ШКОЛЬНЫЕ МЕЛКИ

Карбонат натрия оказывает щелочное действие, расщепляя грязь и жир. Если площадь загрязнения большая, перед стиркой вещь лучше всего полностью замочить в воде с растворенной содой.Или же обрабатывать поверхность загрязнения постепенно, небольшими порциями соды.Верное средство от различных пятен! Содержащаяся в соке лимона кислота действует как отбеливатель. Чтобы вывести пятна от пота, растворите лимонную кислоту в горячей воде и отмачивайте вещь в этом растворе около часа, затем постирайте как обычно. Пятно от красного вина натрите лимоном и посыпьте солью. После того как соль впитает вино, постирайте вещь в машине.ВАЖНО: ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ЛИМОНОМ ОДЕЖДЫ ТЕМНОГО ЦВЕТА ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ДЕЙСТВИЕ НА СКРЫТОМ УЧАСТКЕ МАТЕРИИ.Цельное молоко хорошо выводит пятна от красного вина, кофе, чая, кока-колы, овощей, фруктов, соков, травы. В нем содержатся микроорганизмы и энзимы, которые препятствуют глубокому проникновению дубильной кислоты в волокна ткани. Как же вывести пятно с помощью молока? Нужно просто замочить в нём вещь на ночь, а затем постирать её как обычно.Дубильные вещества эвкалиптового масла размягчают старые пятна или такие стойкие, как от дегтя или смолы. Накапайте масло на пятно и осторожно удалите мягкой щеткой. Постирайте вещь как обычно. Следы от губной помады и косметики удалить тоже легко: пропитайте пятно маслом, подождите и промойте чистой водой.Это хозяйственное мыло с добавлением желчи крупного рогатого скота. Благодаря таурохолевой и гликолевой кислотам оно отлично отстирывает пятна от жира, крови, фруктов, чернил, яичного белка. Пятно намочите, с силой натрите мылом и постирайте вещь в стиральной машине. Мыло с желчью – натуральное, биологически расщепляемое средство, идеально подходит для аллергиков.Разрыхлитель теста содержит окись натрия и благодаря ей может использоваться для отбеливания. Так, посеревшие или пожелетевшие шторы снова станут белоснежными, если к порошку в стиральной машине добавить 1–2 пакетика разрыхлителя. Пятна от пота и жира намочите, посыпьте разрыхлителем, немного подождите, промойте чистой водой.Устраняет не только головную боль, но и пятна крови, поскольку ацетилсалициловая кислота мешает склеиванию тромбоцитов и тем самым разжижает кровь. Аспирин действует даже против засохших пятен. Растворите таблетку в небольшом количестве воды, замочите пятно и промойте затем холодной водой.Прекрасно справляются с пятнами от крови и шоколада. Всем известно, что такие пятна нужно сразу застирать холодной водой. Но ледяные кубики еще лучше! Они всегда есть в морозильнике, и обработать пятно ими гораздо удобнее. Если действовать быстро, результат будет стопроцентный.Мелкозернистые, мягкие мелки состоят из гипса (сульфата кальция) или оксида магния и выводят жирные пятна от майонеза, растительного и сливочного масла. Пятно тщательно натрите мелом, подождите, пока впитается жир, очистите щеткой и промойте теплой водой или постирайте в машине. Пятно на коже натрите мелом и очистите щеткой.ЭКСТРА-СОВЕТ: ПРОТИВ ПЯТЕН ОТ КРАСНОГО ВИНА ПОМОГАЕТ БЕЛОЕ ВИНО! В НЕМ СОДЕРЖИТСЯ КИСЛОТА, КОТОРАЯ РАСТВОРЯЕТ КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ. ОБРАБОТАЙТЕ ПЯТНО БЕЛЫМ ВИНОМ, ОСТАВЬТЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ЗАТЕМ ПОСТИРАЙТЕ В МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ.