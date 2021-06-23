«Пробудившийся стыд»: Символы греха и раскаяния на картине

Что первым делом бросается в глаза зрителю, впервые увидевшему картину? Это то, как девушка с озаренными глазами привстает с колен мужчины. Но самое главное здесь – глаза, полные надежды и, действительно, озарения. Что же скрыто в этих глазах и других символах на картине?
Биография автора
Уильям Холман Хант (1827 – 1910) – британский художник и видный член братства прерафаэлитов. Его стиль характеризуется ясной и яркой цветовой палитрой, ярким освещением и тщательным детализированием.
Он был глубоко религиозным человеком, таково и его искусство – моралистическое и назидательное. Фактически, вскоре после того, как картина «Пробудившийся стыд» была закончена, Хант отправился в путешествие на Святую Землю, убежденный, что для того, чтобы рисовать религиозные предметы, он должен найти источник вдохновения. Хоть и поездка в Иерусалим в то время была опасной и дорогой, не остановила художника в его творческом порыве.
Уильям Хант
Сюжет
Работа Ханта «Пробудившийся стыд» отражает идеал христианской благотворительности. В то время как другие подчеркивали последствия своих действий как способ воспрепятствовать ненадлежащему поведению, Хант утверждал, что истинно раскаявшиеся могут изменить свою жизнь. «Пробудившийся стыд» выполняла эту цель художника – исследовала тему искупления. Сюжет каждый зритель может интерпретировать по своему. Но наиболее вероятным является следующий: молодая девушка сидит на коленях у своего фаворита (она явно не жена, ведь у нее нет обручального кольца). Они вместе играли на фортепьяно символичен смысл нот «Как часто в тишине ночной». Зритель видит самый пиковый момент, когда руки мужчины еще находятся над клавишами инструмента в момент озарения героини. Текст песни рассказывает о потерянном прошлом, прекрасных временах, ушедших в вечность – он и уколол совесть молодой женщины, словно внутренний судья, ставший свидетелем преступления.
Герои картины
Героиня картины неожиданно встает с колен мужчины, ее лицо передает внезапное понимание и осознание происходящего. Она смотрит в залитый солнцем сад, который отражается в зеркале позади нее. Глядя на эти элементы, картина начинает проясняться: вполне вероятно, что это падшая женщина, которая только сейчас осознала всю порочность и греховность своих действий. Большие глаза, обращенные в окно – это надежда. Пораженное, но ясное лицо девушки указывает на духовное откровение: она внезапно увидела все, что ее окружает: и грех, потерянное время, и ошибочный путь, ведущий только в ад. Но надежда есть: девушка еще молода, а это значит, что осознание – первый шаг к исправлению ошибок на пути к благодатной жизни. К слову сказать, модель на картине – подруга художника Энни Миллер, необразованная барменша, с которой он познакомился в 1850 году, когда ей было пятнадцать лет.
Абсолютный с ней контраст составляет мужчина со своим выражением лица. Он не удивлен, напротив, весел и доволен. Его шляпа и перчатка брошены на стол и на пол (это доказательство того, что он в этом доме посетитель, а не житель).
Интерьер
Фон картины тщательно проработан, что необходимо для того, чтобы представить полную историю на полотне. Для этого художник даже снял комнату в окрестностях леса Сент–Джонс. Это дорогой интерьер, живописный и богатый текстурами, цветами, предметами. Модная английская мебель в стиле арт–нуво, живописные обои в цветах, узорчатое зеркало (важнейший символ, который еще будет проанализирован), красный ковер с сине–белыми элементами. Фортепьяно, сыгравшее судьбоносную роль, и часы на них с глубоким аллегорическим смыслом. Рамка работы была разработана самим Хантом и своей купольной формой напоминает о религиозности.
Символика
Почти все элементы в интерьере картины несут определенный аллегорический смысл. На пианино можно увидеть работу Томаса Мура «Как часто в тишине ночной» – ностальгическая песня, в которой автор размышляет о невинности и упущенных прекрасных временах, ушедших в вечность. Именно эта музыка и пробудила в героине совесть и искупление. На полу лежат ноты «Слезы, пустые слезы» – музыкальная адаптация Эдварда Лира к поэме Теннисона, которая представляет собой печальное стихотворение (ассоциация к положению самой героини). Сами по себе музыкальные ноты — это атрибут краткости и эфемерной природы жизни. Часы с закрытой крышкой символизируют потраченное впустую время.
Зеркальное отображение представляет потерянную невинность женщины, а луч в правом нижнем углу – просветление и свет надежды.
Кошка, играющая с птицей с переломанными крыльями под столом, символизирует бедственное положение женщины и соответствует ролям героев: мужчина (кот) охотится на птицу, стремящуюся выбраться из под его когтей (раскаявшаяся героиня).
Брошенная на пол перчатка – символ роли любовницы, брошенная одинокая судьба женщины. Запутанный моток пряжи на полу символизирует паутину, в которую попала девушка, ее потерянная запутанная жизнь.
Рамка Ханта также содержит различные символические эмблемы: колокола и цветы–ноготки означают предупреждение и горе, звезда – знак духовного откровения.
«Пробудившийся стыд» – это скорее религиозная – назидательная и социально значимая картина. Она демонстрирует две главные мысли: во–первых, автор показывает как в жизни поступать не стоит и к чему это может привести. А во–вторых, если человек совершил горькую ошибку, он может получить тот самый луч искупления, если искренне раскается.
Символика картины
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