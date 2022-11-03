Зачем складывать обрезанные ветки малины на грядки

После осенней обрезки малины остается большое количество веток, которые могут быть очень полезны для других растений. Поэтому не спишите сжигать их, или закладывать в компостную кучу, используйте обрезанную малину на своем участке в середине осени.







Обрезанные ветки малины идеально подходят для укрытия грядок с озимым чесноком, луком и любой другой овощной культурой, посаженной под зиму. Такое укрытие грядок поможет защитить растения от многих проблем и обеспечит хорошую урожайность. Веточки малины отлично пропускают потоки воздуха, грядки под ними не подпревают. При долгом отсутствии снега обрезанные ветки малины смогут защитить от холодов даже проросшие зубчики.







Обрезанная малина может быть использована и для укрытия пустых грядок. Такое укрытие поможет сохранить почву в рыхлом состоянии и сэкономит время весной, ведь перекапывать грядки будет значительно проще.

Более того, разломанные веточки станут прекрасной мульчей для ягодных кустов, в том числе и для клубники и помогут защитить растения от обледенения.







Подробно о том, как использовать обрезанные веточки малины с пользой смотрите на видео:



