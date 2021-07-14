Дешёвое и эффективное средство для борьбы со слизнями в огороде

Каждый садовод и огородник знает, какое вред урожаю могут нанести слизни. Если во время не принять меры, слизни заполонят весь участок и тогда вывести их будет очень сложно. К счастью, есть очень простой, бюджетный и эффективный способ борьбы с вредителями.







10% раствор аммиака — средство, которое доказало свою эффективность в борьбе со слизнями, причем аммиак гораздо более эффективен, чем агрессивные химические средства. Еще одни преимуществом этого средства является то, что его можно смело использовать в период сбора урожая.







Для приготовления эффективного средства разведите в 1 литре воды 3 столовых ложки аммиака и опрыскайте этим раствором места скопления слизней. Эффективность средства обусловлена тем, что слизни не переносят резкий запах аммиака, а попадание средства на их покровы вызывает сильные ожоги, приводящие к гибели вредителей.

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