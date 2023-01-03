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Полезные функции канцелярского зажима

Знаете ли вы, что использовать канцелярские зажимы можно не только по прямому назначению? Предельно дешевые, но при этом прочные и практичные они всегда пригодятся в хозяйстве.
При помощи зажимов легко организовать пространство где угодно или усовершенствовать рабочий инструмент. Пригодятся они и во время ремонта.
С этой хитростью легко организовать пространство не только внутри помещения, но и на улице. Достаточно закрепить на торце несколько зажимов, и весь необходимый инструмент будет под рукой. Дополнительным плюсом станет свободная рабочая поверхность.

Полезные функции канцелярского зажима

При использовании металлического инструмента поступить можно и иначе. Достаточно разместить на внутренней поверхности зажима небольшие магниты, а затем прикрепить его к доске.

Полезные функции канцелярского зажима

Чтобы сделать держатель для паяльника или кисточки, достаточно отсоединить от корпуса биндера металлическую лапку.

Полезные функции канцелярского зажима

При помощи лапки легко усовершенствовать кусачки или другой рабочий инструмент. Для этого достаточно сделать с тыльной стороны ручек дополнительные отверстия.

Полезные функции канцелярского зажима

Теперь кусачки имеют дополнительный рычаг.

Полезные функции канцелярского зажима

Использовать зажим можно и в качестве крючка, особенно в тех случаях, когда на корпусе изделия отсутствует техническое отверстие или петелька. Подвесить таким способом можно все: от рабочего инструмента до кухонной утвари и полотенец.

Полезные функции канцелярского зажима

Убрав загибы с лапок, легко получить дополнительное жало для паяльника.

Полезные функции канцелярского зажима

Паяльник с такой насадкой отлично подойдет для ремонта поврежденных пластмассовых изделий.

Полезные функции канцелярского зажима

Прикрепив к небольшому бруску пару канцелярских зажимов, можно получить отличный самодельный универсальный инструмент. Закрепив между зажимами полоску наждачной бумаги, зачищать поверхность будет гораздо удобнее.

Полезные функции канцелярского зажима
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