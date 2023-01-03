Знаете ли вы, что использовать канцелярские зажимы можно не только по прямому назначению? Предельно дешевые, но при этом прочные и практичные они всегда пригодятся в хозяйстве.
При помощи зажимов легко организовать пространство где угодно или усовершенствовать рабочий инструмент. Пригодятся они и во время ремонта.
С этой хитростью легко организовать пространство не только внутри помещения, но и на улице. Достаточно закрепить на торце несколько зажимов, и весь необходимый инструмент будет под рукой. Дополнительным плюсом станет свободная рабочая поверхность.
При использовании металлического инструмента поступить можно и иначе. Достаточно разместить на внутренней поверхности зажима небольшие магниты, а затем прикрепить его к доске.
Чтобы сделать держатель для паяльника или кисточки, достаточно отсоединить от корпуса биндера металлическую лапку.
При помощи лапки легко усовершенствовать кусачки или другой рабочий инструмент. Для этого достаточно сделать с тыльной стороны ручек дополнительные отверстия.
Теперь кусачки имеют дополнительный рычаг.
Использовать зажим можно и в качестве крючка, особенно в тех случаях, когда на корпусе изделия отсутствует техническое отверстие или петелька. Подвесить таким способом можно все: от рабочего инструмента до кухонной утвари и полотенец.
Убрав загибы с лапок, легко получить дополнительное жало для паяльника.
Паяльник с такой насадкой отлично подойдет для ремонта поврежденных пластмассовых изделий.
Прикрепив к небольшому бруску пару канцелярских зажимов, можно получить отличный самодельный универсальный инструмент. Закрепив между зажимами полоску наждачной бумаги, зачищать поверхность будет гораздо удобнее.
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Полезные функции канцелярского зажима
Знаете ли вы, что использовать канцелярские зажимы можно не только по прямому назначению? Предельно дешевые, но при этом прочные и практичные они всегда пригодятся в хозяйстве.
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