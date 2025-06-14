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Подборка самых забавных автобусов

Пересаживаться из своего авто (пусть даже это распоследний китаец или индус) в автобус — та еще мука. А в случае с данными экземплярами — это еще и большая комедия. Каким только образом История не поворачивалась к автобусам, но к этим машинам она повернулась даже не боком, а совсем другим местом. Вот ведь передвигались люди на самых смешных автобусах вселенной и горя не знали: все лучше, чем пешком… Подборка самых забавных автобусов

Подборка самых забавных автобусов Citroen U55 Cityrama Currus. Парижская диковина из 50-х производила фурор на улицах города своей футуристичностью, стеклянностью и несуразностью.

И по сегодняшним меркам очень прикольный автобус. Из него бы вышел отличный аквариум. Подборка самых забавных автобусов Золотой Дельфин из Турина от кузовостроительной компании Viberti. В 1956 году еще не летали в космос, но уже делали автобусы в космическом стиле. Только вот аппараты на орбите Земли стали иметь совсем другие формы, а этому автобусу место в детсадовских комиксах. Подборка самых забавных автобусов Американский ответ из той же середины 50-х. Трехэтажный автобус на базе GMC Greyhound Scenicruiser. Только эта штука перемещается до сих пор. Сочувствуем очевидцам. Подборка самых забавных автобусов У нас был свой «красавец» — помоложе, родом из конца 60-х, и поменьше. Встречайте и трепещите — автобус Уралец-66А из-под Нижнего Тагила. Танки в тех суровых краях получались гораздо лучше. Подборка самых забавных автобусов В 30-е в Штатах было совсем весело: сухой закон отменили, чарльстон и свинг захватили танцплощадки, а по улицам разъезжали чудо-автобусы. Например, NiteCoach Picwick Duplex. Подборка самых забавных автобусов Kenworth 1936 года самый классный из самых необычных автобусов. Виват создателям за то, что смогли соединить такие огромные колеса с таким низким кузовом (имеется в виду передняя половина машины). Подборка самых забавных автобусов А вот над этой машиной пусть смеются все кому не лень — вид у Bedford SB Plaxton 67-го года и вправду несуразный. Зато внутри кинотеатр с комфортными креслами.
И вас там никто не увидит.

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