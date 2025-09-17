Как быстро устранить засор в раковине

Каждый из нас, хоть раз в жизни, да и сталкивался с проблемой засора в канализационной трубе. Несвоевременные профилактические меры и человеческая невнимательность приводят к неприятным последствиям, для устранения которых могут потребоваться немалые финансовые вложения.
Чаще всего причиной засора становится появление преграды в сифоне или сточной трубе.
Существует следующие способы устранения засора в домашних условиях:
— термический;
— химический;
— механический.
Далее, рассмотрим наиболее популярные из них.
Термический
Этот способ считается самым дешевым и простым. Он поможет устранить засор из жировых отложений. Для прочистки потребуется несколько литров очень горячей воды. Для эффективности в воду можно добавить соду или лимонную кислоту.
Химический
В магазинах предлагается широкий ассортимент препаратов для прочистки канализации. Они имеют разную консистенцию и формы – жидкие, порошкообразные, в виде гранул или геля. По составу препараты схожи между собой, основным веществом в них является едкий натр.
Химический способ считается очень быстрым, но не всегда действенным. Попавший в слив препарат обволакивает засор, постепенно расщепляя его частицы. При покупке химического средства прочитайте к нему аннотацию. Обратите внимание, для каких труб подходит препарат.
Механический
Такой способ применяется в тех случаях, когда не помогают химические средства и кипяток. Самый простой – использование вантуза.
Еще один механический способ подразумевает использование тросика или проволоки. Такой метод позволяет удалить пробку на глубине труб. Приспособление проталкивают через сливное отверстие и вращают. Убедившись, что засор устранен, трос вынимают, а трубу промывают водой.
Действенный метод прочистки сифона – разборка. Если он имеет стандартную конструкцию и доступ к нему открыт, то справиться сможет и женщина. Небольшой мастер-класс показан на фото. В данном случае декоративная накладка с сеткой соединена с отводным патрубком в канализацию при помощи винта. Кстати, на нем часто скапливается мусор из смеси волос и шерсти. Винт откручиваем и очищаем.
Снимаем трубу и промываем в горячей воде.
В обратном порядке собираем конструкцию под раковиной.
Профилактические меры
Если вы не хотите снова столкнуться с засором в канализации, придерживайтесь нескольких правил. Защищайте сливное отверстие защитной сеточкой, своевременно очищайте ее. Она будет удерживать на себе частички мусора, продуктов, волосы и шерсть, которые образуют пробку в сифоне и трубе.
Раз в три месяца используйте химическую или термическую обработку труб. Можно раз в день высыпать в слив ложку соды или соли. Не выливайте в канализацию жир, который налипает на стенки труб. Лучше пропитать его туалетной бумагой, бумажным полотенцем и выбросить.
