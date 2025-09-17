Как быстро устранить засор в раковине

Каждый из нас, хоть раз в жизни, да и сталкивался с проблемой засора в канализационной трубе. Несвоевременные профилактические меры и человеческая невнимательность приводят к неприятным последствиям, для устранения которых могут потребоваться немалые финансовые вложения.







Чаще всего причиной засора становится появление преграды в сифоне или сточной трубе.

Пробка может образоваться в результате накопления мелких частиц бумаги, шерсти и волос, песка, жира и других отходов жизнедеятельности.— термический;— химический;— механический.Далее, рассмотрим наиболее популярные из них.Этот способ считается самым дешевым и простым. Он поможет устранить засор из жировых отложений. Для прочистки потребуется несколько литров очень горячей воды. Для эффективности в воду можно добавить соду или лимонную кислоту.В магазинах предлагается широкий ассортимент препаратов для прочистки канализации. Они имеют разную консистенцию и формы – жидкие, порошкообразные, в виде гранул или геля. По составу препараты схожи между собой, основным веществом в них является едкий натр.Химический способ считается очень быстрым, но не всегда действенным. Попавший в слив препарат обволакивает засор, постепенно расщепляя его частицы. При покупке химического средства прочитайте к нему аннотацию. Обратите внимание, для каких труб подходит препарат.Такой способ применяется в тех случаях, когда не помогают химические средства и кипяток. Самый простой – использование вантуза.Используя его, вы создаете давление в сточной трубе. В результате этого застоявшийся мусор начинает двигаться и разрушаться. Если раковина имеет переливное отверстие, то его необходимо закрыть тряпкой или заклеить скотчем.Еще один механический способ подразумевает использование тросика или проволоки. Такой метод позволяет удалить пробку на глубине труб. Приспособление проталкивают через сливное отверстие и вращают. Убедившись, что засор устранен, трос вынимают, а трубу промывают водой.Действенный метод прочистки сифона – разборка. Если он имеет стандартную конструкцию и доступ к нему открыт, то справиться сможет и женщина. Небольшой мастер-класс показан на фото. В данном случае декоративная накладка с сеткой соединена с отводным патрубком в канализацию при помощи винта. Кстати, на нем часто скапливается мусор из смеси волос и шерсти. Винт откручиваем и очищаем.Снимаем трубу и промываем в горячей воде.В обратном порядке собираем конструкцию под раковиной.Если вы не хотите снова столкнуться с засором в канализации, придерживайтесь нескольких правил. Защищайте сливное отверстие защитной сеточкой, своевременно очищайте ее. Она будет удерживать на себе частички мусора, продуктов, волосы и шерсть, которые образуют пробку в сифоне и трубе.Раз в три месяца используйте химическую или термическую обработку труб. Можно раз в день высыпать в слив ложку соды или соли. Не выливайте в канализацию жир, который налипает на стенки труб. Лучше пропитать его туалетной бумагой, бумажным полотенцем и выбросить.