Душ по графику, именные сидения для унитаза и другие негласные законы комуналки

Разношерстность коммуналки

Табличка звонков у входной двери./Фото: avatars.mds.yandex.net

Устои коммунальной «семьи»

Доска почета и позора./Фото: placepic.ru

Свое и «ничейное»

Коридоры коммуналок обычно выглядели мрачно./Фото: i.redd.it

К столу – по графику

В кухне встречались все жильцы. И не всегда с добрыми намерениями./Фото: jordin.ru

Именные унитазные сиденья

Гигиена прежде всего./Фото: thickpolicy.media