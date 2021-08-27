Необычная техника рисования с помощью обычной втулки

Эти одуванчики очень легко и просто нарисовать — убедитесь в этом сами! А все инструменты, облегчающие процесс рисования, вы также можете сделать своими руками, из самых доступных материалов.



Итак, чтобы нарисовать одуванчики, нам понадобится 3 инструмента. Первый будет сделан из втулки от туалетной бумаги. Просто разрежьте с одной стороны втулку на длинные узкие полосы. Получится такая «щётка».



Второй инструмент аналогичен втулке, но сделан из бумаги. Просто отрежьте кусочек бумаги, сверните в ролл и склейте край скотчем. Сделайте его вдвое меньшего диаметра, чем втулка. Повторяем те же самые надрезы ножницами.



Последний инструмент сделан из коктейльной трубочки. Точно так же мелко надрезаем один край.



Все 3 инструмента-щётки разного диаметра готовы, можно приступать к рисованию. На холст, уже покрашенный чёрным цветом, наносим первый одуванчик втулкой и белой краской.



Берём втулку поменьше и голубую краску, добавляем новые круги в центр каждого одуванчика. Можно добавить чуть больше цвета кисточкой.





Наконец, центр одуванчика заполняем белой краской и коктейльной трубочкой.



Можно добавить тень от одуванчика, смешав белую и голубую краски и лишь слегка прижав втулку с краской сбоку от одуванчика.

Тогда получится неяркая тень.Уже вручную дорисовываем стебли.Последний штрих в картине — прорисовка тонкой кистью самой корзинки одуванчика или так называемый «пушистый шар». Для этого белой краской на голубой нарисуйте те самые маленькие белые соцветия — это совсем просто, так как состоят они из тонких и прямых разветвлённых линий. Это придаст рисунку реалистичности и детальности.Вот работа и готова! Прекрасный рисунок для человека, который не ходил в художественную школу, согласны?