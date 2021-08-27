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Необычная техника рисования с помощью обычной втулки

Эти одуванчики очень легко и просто нарисовать — убедитесь в этом сами! А все инструменты, облегчающие процесс рисования, вы также можете сделать своими руками, из самых доступных материалов.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Итак, чтобы нарисовать одуванчики, нам понадобится 3 инструмента. Первый будет сделан из втулки от туалетной бумаги. Просто разрежьте с одной стороны втулку на длинные узкие полосы. Получится такая «щётка».
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Второй инструмент аналогичен втулке, но сделан из бумаги. Просто отрежьте кусочек бумаги, сверните в ролл и склейте край скотчем. Сделайте его вдвое меньшего диаметра, чем втулка. Повторяем те же самые надрезы ножницами.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Последний инструмент сделан из коктейльной трубочки. Точно так же мелко надрезаем один край.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Все 3 инструмента-щётки разного диаметра готовы, можно приступать к рисованию. На холст, уже покрашенный чёрным цветом, наносим первый одуванчик втулкой и белой краской.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Берём втулку поменьше и голубую краску, добавляем новые круги в центр каждого одуванчика. Можно добавить чуть больше цвета кисточкой.

Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Наконец, центр одуванчика заполняем белой краской и коктейльной трубочкой.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Можно добавить тень от одуванчика, смешав белую и голубую краски и лишь слегка прижав втулку с краской сбоку от одуванчика.

Тогда получится неяркая тень.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Уже вручную дорисовываем стебли.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Последний штрих в картине — прорисовка тонкой кистью самой корзинки одуванчика или так называемый «пушистый шар». Для этого белой краской на голубой нарисуйте те самые маленькие белые соцветия — это совсем просто, так как состоят они из тонких и прямых разветвлённых линий. Это придаст рисунку реалистичности и детальности.
Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
Вот работа и готова! Прекрасный рисунок для человека, который не ходил в художественную школу, согласны?

Необычная техника рисования с помощью обычной втулки
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