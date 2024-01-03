5 странных способов сбросить лишний вес от прогрессивных диетологов

Здоровый образ жизни и правильное питание- лучшая диета.
Красивыми и здоровыми хотят быть все. А прилагать для этого какие-то усилия готовы лишь единицы. Большинство же людей ищут «волшебную таблетку», которая поможет расстаться с лишним весом и порой готовы прислушиваться к самым странным советам, лишь бы только не расставаться с любимыми булочками. А диетологи на этой волне изобретают все новые и зачастую крайне причудливые способы похудения.
1. Терапия холодом
Терапия холодом для снижения веса.
При данном методе, также известном как криотерапия всего тела (WBC), поверхность тела пациента за короткий промежуток времени охлаждается до сверхнизких температур. Это может показаться вполне научным методом. Мало того, что WBC помогает сбросить лишние килограммы, она успокаивает раздраженные нервы и помогает уменьшить симптомы, связанные с хроническими состояниями.
Вижу цель. Мерзну на результат.
Этот метод впервые появился в Японии в 1978 году и применялся для лечения заболеваний кожи, уменьшения боли и спазмов и улучшения времени восстановления для спортсменов. Реакция, вызванная криотерапией, улучшает кровообращение, снабжает ткани необходимыми питательными веществами и кислородом и стимулирует все системы организма для устранения токсинов.
2. Горячие ванны
Горячие ванны для похудения.
Если человек любит принимать ванны, то эта замена тренировки - это то, что ему нужно и именно то, что понравится. Отмокание в ванне всегда приносило пользу, но может ли это помочь сбросить вес. По правде говоря, это возможно. Хотя люди когда-то думали, что повышение температуры во время тренировки, вызванное потоотделением, является лучшим способом улучшения здоровья, оказывается, что пассивный нагрев тела, такой как ванна, может также вызвать подобные последствия для здоровья.
Горячие ванны помогут похудеть.
Исследования показывают, что воздействие ванны было не таким интенсивным, как тренировка, но час в горячей ванне приравнивается к 30-минутной прогулке и сжигает около 140 калорий. Более того, уровень сахара в крови лучше у тех, кто предпочитает ежедневную ванну, а не тренировку. Как оказалось, горячая ванна также обладает высоким противовоспалительным эффектом, а это означает, что организм более способен бороться с болезнями и сопротивляться хроническому воспалению.
3. «Тренировочная таблетка»
«Тренировочная таблетка» для похудения.
Естественно, 99 % всех «препаратов для похудения» являются просто обманом, вполне возможно, что в продаже может появиться таблетка, заменяющая тренировки. Предназначается она для людей, которые физически неспособны к тренировкам, но можно использовать ее всем.
Препарат может улучшать выносливость и способствовать потере веса без каких-либо реальных упражнений. Его действие основано на «обмане клеток, которые начинают предполагать, что у них закончилась энергия». Путем определенных молекулярных действий он побуждает клетки к метаболизму сахара, который вырабатывает энергию.
Полный аналог «препарата 516».
Проблема заключается в том, что препарат никак не пройдет сертификацию Управления по контролю за продуктами и лекарствами, но это не помешало его запрету Антидопинговым комитетом. В первую очередь «препарат 516» предназначен для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, которые умирают в подростковом возрасте от бездействия и мышечного истощения.
Потенциально чудо-препарат должен помочь людям с почечной недостаточностью, побочными эффектами от сердечно-шунтирующей хирургии и амиотрофического склероза, болезнью Паркинсона, болезнью Хантингтона и всем, кто привязан к инвалидному креслу.
4. Гипноз
Гипноз для похудения.
Как ни сумасшедше это звучит, но гипноз может стать выходом для тех, кто хочет обеспечить хорошее здоровье без физических упражнений. «Гипноз может успешно «отключить» аппетит, прекратить постоянные переедания, и при этом делать так, что человек будет в этом время на эмоциональном подъеме, - утверждает гиптотерапевт и специалист по нейролингвистическому программированию Холли Стоукс. - Самый большой недостаток - это стоимость, так как каждый сеанс стоит $ 100 - $ 250 за час, и большинство страховых компаний не покрывают расходы».
5. Хорионический гонадотропин (hCG)
hCG для снижения веса.
hCG (ХГЧ) или хорионический гонадотропин — это гормон, вырабатываемый у женщин во время беременности. Диета с включением в нее ХГЧ действительно работает, но она имеет свою цену. Употребление hCG требует, чтобы человек придерживался очень строгого списка продуктов. Ему разрешено только 500 калорий в день.
Большинство людей употребляют больше, причем всего за один прием пищи. Эта диета не только крайне ограничена, она еще и небезопасна. С таким небольшим количеством калорий и отказе от жиров человек может столкнуться с такими проблемами, как камни в желчном протоке, нерегулярный сердечный ритм и дисбаланс электролита, не говоря уже о постоянном чувстве голода.
Правильное питание и здоровый образ жизни безальтернативны!
Хороша! Хорошо...
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