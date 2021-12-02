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Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Маленькая болгарка с лепестковым кругом, немного металла и 2-3 часа свободного времени — вот и все, что потребуется для изготовления шлифовального станка. 

Описывать преимущества, наверное, не имеет смысла, поскольку и так все очевидно: конструкция проста в изготовлении, бюджетная и удобна в работе.

Необходимые материалы:

  • круглая стальная труба;
  • металлическая полоса;
  • крепеж — болты с гайками;
  • листовой металл (2-3 мм). 

Своим личным опытом изготовления шлифовального станка поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо сделать основание. Для этого будем использовать круглые трубы. Отрезаем четыре заготовки, из которых будет свариваться прямоугольная рамка, а также две втулки из трубы большего диаметра. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Далее сверлим отверстия в обеих втулках и привариваем к ним гайки, в которые будут вкручиваться болты для фиксации втулок. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

На следующем этапе из металлической полосы изготавливаем ножки и привариваем их к основанию. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Рабочий столик для опирания заготовок можно сделать из листового металла. Вырезаем прямоугольную пластину требуемого размера и привариваем ее к втулкам. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

В завершении останется только изготовить крепление для болгарки.

Свариваем его из отрезков полосы металла и прикручиваем на болты к корпусу редуктора УШМ. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Обратите внимание: универсальная конструкция крепления позволяет устанавливать болгарку как вертикально, так и в горизонтальном положении.

Чтобы закрепить самодельное приспособление, в столешнице рабочего стола необходимо просверлить отверстия под болты. 

Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Видео по теме

Подробно о том, как собрать простенький шлифовальный станочек из УШМ, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.

 

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