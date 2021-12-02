Шлифовальный станочек из УШМ: простая и удобная конструкция

Маленькая болгарка с лепестковым кругом, немного металла и 2-3 часа свободного времени — вот и все, что потребуется для изготовления шлифовального станка.

Описывать преимущества, наверное, не имеет смысла, поскольку и так все очевидно: конструкция проста в изготовлении, бюджетная и удобна в работе.

Необходимые материалы:

круглая стальная труба;

металлическая полоса;

крепеж — болты с гайками;

листовой металл (2-3 мм).

Своим личным опытом изготовления шлифовального станка поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо сделать основание. Для этого будем использовать круглые трубы. Отрезаем четыре заготовки, из которых будет свариваться прямоугольная рамка, а также две втулки из трубы большего диаметра.

Далее сверлим отверстия в обеих втулках и привариваем к ним гайки, в которые будут вкручиваться болты для фиксации втулок.

На следующем этапе из металлической полосы изготавливаем ножки и привариваем их к основанию.

Рабочий столик для опирания заготовок можно сделать из листового металла. Вырезаем прямоугольную пластину требуемого размера и привариваем ее к втулкам.

В завершении останется только изготовить крепление для болгарки. Свариваем его из отрезков полосы металла и прикручиваем на болты к корпусу редуктора УШМ.

Обратите внимание: универсальная конструкция крепления позволяет устанавливать болгарку как вертикально, так и в горизонтальном положении.

Чтобы закрепить самодельное приспособление, в столешнице рабочего стола необходимо просверлить отверстия под болты.

Видео по теме

Подробно о том, как собрать простенький шлифовальный станочек из УШМ, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.