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20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Детская комната — это место, где будет творить и развиваться ваш юный талант. От ее обстановки и оформления зависит очень многое, поэтому надо с особой тщательностью подойти к этому вопросу.

Мы подготовили для вас примеры спален, которые убеждают, что простор для фантазии безграничен.

Спальня Золушки

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Панда-стиль

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Сказочная детская

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Минималистская детская

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Когда брат и сестра живут в одной комнате

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Комната в виде сказочного леса

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Игровая комната

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Лесной штабик

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Морская комната

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Космическая спальня

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Минимализм для девочек

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Комната-форт

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Формула-1

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Комната-штабик

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Экстравагантная детская

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Комната с качелями

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Вигвам в детской

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Скатиться с горки — лучшее пробуждение

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

Комната с иллюминаторами

20 детских спален, о которых мечтают даже взрослые

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