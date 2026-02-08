8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Несколько маленьких секретов, которые помогут распознать некачественную вещь еще в магазине и сэкономить деньги!







Хлопок так не выглядит!

Швы должны быть плотными.

Спрятанные молнии лучше наружных.

Длина молний должна совпадать.

Этикетка может о многом рассказать.

Никаких лишних ниток.

Петельки и пуговицы.

Посмотри на подгиб.

При выборе вещей из хлопка, просто сожми край ткани в кулак. Если после этого она стала похожа на мятую бумагу, то вещь некачественная. Ее просто обработали специальным веществом, чтобы она держала форму, но вот после стирки такая вещь превратится в тряпку.Чтобы проверить качественность швов — просто слегка растяни сшитые детали одежды. Швы при этом не должны расползаться, они должны быть плотными с частыми стежками. В ином случае — у тебя в руках некачественная вещь, которая не стоит твоих денег.Всегда обращай внимание на молнии и старайся выбирать вещи с металлическими спрятанными молниями. Наружные молнии скорее поломаются, особенно если они пластмассовые. Это поможет тебе выбирать только качественные вещи.Перед покупкой вещей с застежками, убедись, что они подходят по длине и цвету. Часто они бывают неровными, что указывает на плохое качество. Такие застежки не прослужат долго.Натуральные ткани, без сомнений, лучше синтетических, они прочнее и медленнее снашиваются. Но всё же 100% хлопок может быстро сесть после стирки и вещь будет неузнаваемой. Поэтому лучше выбирать вещи с примесями искусственных тканей, таких как вискоза или нейлон, но не больше 30%. Теперь ты знаешь, какая одежда лучше.Стоит уделить внимание качеству узора и ниток на одежде. Узоры и рисунки должны совпадать, быть одного цвета, а все швы должны быть из одинаковых ниток.Если ты заметил нитку другого цвета, то это говорит о том, что о качестве этой вещи заботились мало.Это очень явный признак, ведь при изготовлении подделки не следят за такими мелочами. А тебе стоит присмотреться, пуговицы должны быть надежно пришиты, нитки торчать не должны. А петельки должны быть аккуратными, прорезанными и с ровным швом. Только в таком случае вещь можно покупать. Ведь иначе пуговицы вскоре отпадут, а это вряд ли тебя обрадует.Всегда проверяй подгиб. Он должен быть достаточно большим, до 4 см, если это юбка или брюки и до 2 см на блузках и футболках. Если подгиба нет вовсе или края просто прошиты стежком — перед тобой некачественная вещь.