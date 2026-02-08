С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Свежие комментарии

  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Несколько маленьких секретов, которые помогут распознать некачественную вещь еще в магазине и сэкономить деньги!

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Хлопок так не выглядит!

При выборе вещей из хлопка, просто сожми край ткани в кулак. Если после этого она стала похожа на мятую бумагу, то вещь некачественная. Ее просто обработали специальным веществом, чтобы она держала форму, но вот после стирки такая вещь превратится в тряпку.


8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Швы должны быть плотными.

Чтобы проверить качественность швов — просто слегка растяни сшитые детали одежды. Швы при этом не должны расползаться, они должны быть плотными с частыми стежками. В ином случае — у тебя в руках некачественная вещь, которая не стоит твоих денег.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Спрятанные молнии лучше наружных.

Всегда обращай внимание на молнии и старайся выбирать вещи с металлическими спрятанными молниями. Наружные молнии скорее поломаются, особенно если они пластмассовые. Это поможет тебе выбирать только качественные вещи.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Длина молний должна совпадать.

Перед покупкой вещей с застежками, убедись, что они подходят по длине и цвету. Часто они бывают неровными, что указывает на плохое качество. Такие застежки не прослужат долго.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Этикетка может о многом рассказать.

Натуральные ткани, без сомнений, лучше синтетических, они прочнее и медленнее снашиваются. Но всё же 100% хлопок может быстро сесть после стирки и вещь будет неузнаваемой. Поэтому лучше выбирать вещи с примесями искусственных тканей, таких как вискоза или нейлон, но не больше 30%. Теперь ты знаешь, какая одежда лучше.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Никаких лишних ниток.

Стоит уделить внимание качеству узора и ниток на одежде. Узоры и рисунки должны совпадать, быть одного цвета, а все швы должны быть из одинаковых ниток.
Если ты заметил нитку другого цвета, то это говорит о том, что о качестве этой вещи заботились мало.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Петельки и пуговицы.

Это очень явный признак, ведь при изготовлении подделки не следят за такими мелочами. А тебе стоит присмотреться, пуговицы должны быть надежно пришиты, нитки торчать не должны. А петельки должны быть аккуратными, прорезанными и с ровным швом. Только в таком случае вещь можно покупать. Ведь иначе пуговицы вскоре отпадут, а это вряд ли тебя обрадует.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!

Посмотри на подгиб.

Всегда проверяй подгиб. Он должен быть достаточно большим, до 4 см, если это юбка или брюки и до 2 см на блузках и футболках. Если подгиба нет вовсе или края просто прошиты стежком — перед тобой некачественная вещь.

8 хитрых трюков, которые помогут купить качественную одежду!
Ссылка на первоисточник
наверх