Как приготовить три блюда на одном противне: 7 лайфхаков, чтобы ускорить готовку

Лайфхак 1: Готовьте тефтели в духовке

В форме для кексов тефтели будут одинаковыми по размеру. / Фото: sovkusom.ru

Лайфхак 2: Готовьте яйца в духовке

Яйца можно выложить на противень или решетку. / Фото: megavtogal.com

Лайфхак 3: Делайте одинаковые фрикадельки

Фрикадельки в форме для льда. / Фото: plastilin16.ru

Лайфхак 4: Замораживайте лук и лимоны

И лимоны, и лук удобно замораживать в зип-пакете

Лайфхак 5: Пожарьте идеально круглую яичницу

Делайте яичницу в луковых кольцах. / Фото: povar.ru

Лайфхак 6: Ускорьте приготовление куриных шашлычков

Так нарезать филе быстрее и удобнее. / Фото: womenzz.ru

Лайфхак 7: Приготовьте несколько блюд одновременно

Сделайте бортики из фольги. / Фото: immunocap.ru