Как приготовить три блюда на одном противне: 7 лайфхаков, чтобы ускорить готовку

Иногда так не хочется после тяжелого рабочего дня или в законные выходные стоять по несколько часов возле плиты. Как вариант – заказывать доставку еды, но это сильно бьет по кошельку. Предлагаем компромисс – используйте кулинарные лайфхаки, чтобы сократить время пребывания на кухне. Спойлер: вкус блюд от этого не пострадает.
Лайфхак 1: Готовьте тефтели в духовке
В форме для кексов тефтели будут одинаковыми по размеру. / Фото: sovkusom.ru
Обычно мы готовим тефтели на сковороде, и в этом случае они требуют нашего пристального внимания на каждом этапе. Но что если сделать их в духовке? Приготовьте фарш, сформируйте из него шарики и поместите в форму для кексов. После этого поставьте будущие тефтели в духовку и установите таймер на 30 минут. По истечении времени откройте дверцу и проверьте готовность – возможно, понадобится еще около 10 минут.
Лайфхак 2: Готовьте яйца в духовке
Яйца можно выложить на противень или решетку. / Фото: megavtogal.com
Кроме тефтелей, в духовке также можно приготовить яйца. Да-да, те самые, которые вы обычно варите в кастрюле на плите. Это займет больше времени, но если вам нужно сразу пару десятков (например, для праздничных салатов), смело используйте лайфхак. Возьмите противень, застелите его влажным полотенцем, выложите яйца и поставьте на полчаса в духовку, разогретую до 160 градусов. Мало того, что яйца «сварятся» равномерно, так еще и не полопаются в ходе приготовления и будут легко чиститься.
Лайфхак 3: Делайте одинаковые фрикадельки
Если вы устали формировать фрикадельки руками, и вас раздражает, что они получаются разными по размеру, попробуйте один из следующих способов:
• Кондитерский мешок. Возьмите самый обычный кондитерский мешок или плотный пакет, отрежьте кончик нужного диаметра и положите внутрь фарш. Далее разместите его над кастрюлей, в которой варится суп, и порционно выдавливайте фрикадельки. Срезать удобнее всего влажными ножницами, но можно и ножом.
• Чайная ложка. Набирайте фарш чайной ложкой и перекладывайте в кастрюлю либо на противень. Чтобы мясо не прилипало, периодически смачивайте ее холодной водой.
• Решетка для пельменей. Возьмите форму для пельменей (подойдет как пластиковая, так и металлическая), положите сверху раскатанный пласт фарша и продавите его пальцами в отверстия. На выходе у вас получатся маленькие аккуратные фрикадельки.
• Форма для льда. Отличный вариант, если вы любите замораживать фрикадельки. Плотно набейте форму фаршем и уберите в морозилку минимум на полчаса. Можете использовать фрикадельки сразу, а можете переложить их в зип-пакет и отправить в холодильник в качестве заготовки.
Лайфхак 4: Замораживайте лук и лимоны
И лимоны, и лук удобно замораживать в зип-пакете
Увлеклись нарезкой лука и не заметили, как на разделочной доске появилась целая гора? Ничего страшного. Используйте столько овоща, сколько нужно по рецепту, а остальное положите в зип-пакет и уберите в морозилку. Такие запасы пригодятся, когда вам нужно будет приготовить суп или мясо. Чтобы лук не слипся в один сплошной комок, разложите его на разделочной доске в один ряд и только после этого положите в морозилку. Через час можете пересыпать в герметичный пакет.
Кроме лука можно и нужно замораживать лимоны. Они отлично переносят низкие температуры, сохраняя вкус и аромат. Для начала нужно тщательно вымыть и обсушить плоды с помощью бумажного полотенца. Далее уложите целые лимоны на доску или противень и отправьте в морозилку на пару часов.
После того, как они полностью замерзнут, переложите их в зип-пакет или контейнер. Важно хранить плоды в глубине морозилки, а не около дверцы. Когда вам понадобится цитрусовый, просто положите его на кухонную столешницу и подождите пару часов – этого времени хватит для того, чтобы он разморозился.
Лайфхак 5: Пожарьте идеально круглую яичницу
Делайте яичницу в луковых кольцах. / Фото: povar.ru
А вам тоже нравится аккуратная, круглая яичница с идеальными формами? Есть хорошая новость: вы можете наслаждаться ею видом не только на фото в кулинарных блогах, но также на своей тарелке. Для этого возьмите крупную луковицу, срежьте пару толстых колец, положите их на сковороду и разбейте внутрь яйца. Лук удержит их внутри кольца и не даст белку расплыться. На выходе у вас получится красивая яичница, достойная подачи в ресторане. Блюдо может быть самостоятельным или в составе другого завтрака, например, сэндвича.
Лайфхак 6: Ускорьте приготовление куриных шашлычков
Так нарезать филе быстрее и удобнее. / Фото: womenzz.ru
Любите готовить куриные шашлычки? Тогда этот лайфхак точно для вас. Чтобы ускорить процесс, но при этом не испортить конечный вкус и внешний вид блюда, сделайте следующее. Положите несколько больших кусков мяса рядом в горизонтальный ряд, проденьте через них шпажки, а затем разрежьте вертикально. Важно сохранять расстояние в несколько сантиметров – тогда кусочки получатся идеальные по размеру. Такой способ лучше, чем отдельно нарезать курицу, а затем нанизывать ее на шпажки. Во-первых, он быстрее, а во-вторых, кусочки будут одинаковыми и равномерно прожарятся.
Лайфхак 7: Приготовьте несколько блюд одновременно
Сделайте бортики из фольги. / Фото: immunocap.ru
Если вы пока не планируете покупать дорогой бытовой шкаф с технологией, которая позволяет готовить два блюда одновременно, предлагаем вариант попроще (и подешевле). Для этого возьмите противень, постелите на него фольгу и сформируйте бортики. Таким образом можно сделать две, три или даже четыре секции – все зависит от того, сколько блюд вам нужно приготовить и в каких количествах. В один отсек можно положить мясо, в другой – картофель, в третий – овощи. Это значительно сэкономит время на приготовление ужина. Главное – вовремя доставать блюда, потому что разные продукты нуждаются в разном времени приготовления.
