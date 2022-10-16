Инстаграм самых нестандартных туалетных вывесок

Писательница Линор Горалик 4 декабря рассказала в фейсбуке, что собирает своеобразные вывески на дверях туалетов. Это рисунки, которые обыгрывают форму мужских и женских половых органов, шуточные метафоры и известные люди: скажем, в одном заведении таблички сменили по следам секс-скандалов с участием Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.











Москва, ресторан «Одесса-мама».







Отель в Санкт-Петербурге.







Туалет ресторана в Ашхабаде. О, как же неисчерпаем ты, творческий выбор синекдох.







Туалет на фермерском рынке, Москва. // Photo by Darya Basistaya.







Туалет в гей-баре, Амстердам. Интересно, подразумевается ли, что посетитель волен трактовать эту маркировку на свое усмотрение. // Photo by Dmitry Neiaglov.







Туалет в Доме писателя, Тбилиси. // Photo by Miri Kunkes.







Туалет в офисе, Москва.







«У кого-то наболело», – пишет автор фотографии Alexander Svezhenets. Общественный туалет, север Норвегии.







Библиотека Университета внутренних дел в Днепропетровске. Male gaze, говорите? Old boys club, говорите? // Photo by Pavel Goldin.







Узбекский ресторан, Киев // Uzbek restaurant, Kiev. By Vladimir Epifanov.







Москва, парк. // Moscow, public garden. Photo by Denis Kopylov.







Кафе в Андалузии. Прекрасная загадка про гендерную маркировку.

Таверна в Одессе. Дырочки в мисочке , значит.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)