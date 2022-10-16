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Инстаграм самых нестандартных туалетных вывесок

Писательница Линор Горалик 4 декабря рассказала в фейсбуке, что собирает своеобразные вывески на дверях туалетов. Это рисунки, которые обыгрывают форму мужских и женских половых органов, шуточные метафоры и известные люди: скажем, в одном заведении таблички сменили по следам секс-скандалов с участием Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

Инстаграм самых нестандартных туалетных вывесок



Москва, ресторан «Одесса-мама».



Отель в Санкт-Петербурге.



Туалет ресторана в Ашхабаде. О, как же неисчерпаем ты, творческий выбор синекдох.



Туалет на фермерском рынке, Москва. // Photo by Darya Basistaya.



Туалет в гей-баре, Амстердам. Интересно, подразумевается ли, что посетитель волен трактовать эту маркировку на свое усмотрение. // Photo by Dmitry Neiaglov.



Туалет в Доме писателя, Тбилиси. // Photo by Miri Kunkes.



Туалет в офисе, Москва.



«У кого-то наболело», – пишет автор фотографии Alexander Svezhenets. Общественный туалет, север Норвегии.



Библиотека Университета внутренних дел в Днепропетровске. Male gaze, говорите? Old boys club, говорите? // Photo by Pavel Goldin.



Узбекский ресторан, Киев // Uzbek restaurant, Kiev. By Vladimir Epifanov.



Москва, парк. // Moscow, public garden. Photo by Denis Kopylov.



Кафе в Андалузии. Прекрасная загадка про гендерную маркировку.





Таверна в Одессе. Дырочки в мисочке, значит.

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